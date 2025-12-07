Най-скандалната участничка в „Ергенът: Любов в рая“ Анна-Шермин: Не съм циганка, а красива туркиня Категорична е, че нито баща й Мейди е лежал в затвора, нито тя се е любила за пари https://crimes.bg/uncategorized/nay-skandalnata-uchastnichka-v-ergenat-lyubov-v-raya-anna-shermin-ne-sam-ciganka-a-krasiva-turkinya-3/179429 Crimes.bg

Малко е да се каже, че продуцентите на „Ергенът: Любов в рая“, удариха джакпота с ангажирането на Анна-Шермин в романтичното риалити. Владеещата 5 езика красавица сътвори куп провокации и скандали в шоуто, а щом прецени, че е изпълнила мисията си там, отказа роза на ухажора си Краси Тъпото и си тръгна с високо вдигната глава. В последните 2 седмици в ефира вървяха епизодите без нея, но много от зрителите се надяваха, тя да се върне на гръцкия остров Родос и да вдигне градуса на напрежението.

- Анна, защо не приехте розата на Красимир и напуснахте преждевременно романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая"?

- Изиграх си играта. Исках да привлека вниманието на хората и успях. След като постигнах целта си, вече нямаше смисъл да оставам в „Ергенът: Любов в рая". Докато бях в „Ергенът 3", представянето ми беше доста по-различно. Сега беше друго - исках да предизвикам интерес към мен.

В България, а и в чужбина се продава най-вече скандалното и предизвикателно поведение - такова, каквото демонстрирах аз. Имах и изказвания, към които никой не остана безпристрастен.

- Значи, грубите ви изказвания за другите участнички са били стратегия...

- Това беше част от провокацията. В реалния живот не си позволявам да се изразявам по този начин относно външния вид на другите. Между другото, не бях единствената във формата, която си позволяваше подобно поведение

- Ако трябва да избирате между Алек от „Ергенът 3" и мъжете от „Ергенът: Любов в рая”, кого бихте предпочели?

- Никого - категорична съм. Нито Алек, нито сегашните са подходящи за мен.

- С кои мъже и жени от „Ергенът: Любов в рая” ще контактувате занапред?

- Запазила съм добри отношения с Криси и Лили. С другите не виждам никакъв смисъл да се виждам или чувам. В предаването се изискваше да контактувам с Красимир, но няма защо да го правя и в реалния си живот. Той е затворена страница за мен.

- Да не би да сте обидена на Красимир, който каза, че сте алкохоличка?

- Много грозно изказване! Абсурдно е да ме нарича алкохоличка. Той впрочем се опита да каже и на Киара, че надига чашката. В никакъв случай не смятам, че имам проблем с пиенето. В реалния живот употребявал алкохол много рядко. Позволявам си чаша вино само през уикенда, когато излизам с приятели, и по чаша-две шампанско за празници.

Твърди се, че в „Ергенът: Любов в рая” сте били интимна с Красимир. Правили сте му били орална любов в банята...

- Това е лъжа и не отговаря на истината. Красимир, ако е достоен мъж, ще потвърди думите ми. С него се опитвахме да изградим някаква стратегия, за да излезем и двамата печеливши. Единственото място в Къщата, където нямаше камери, беше банята. Видя се как двамата. влязохме и веднага се чу как пуснахме водата, за да можем да си говорим, без да става ясно какво си казваме. Това е истината за прословутото ни „усамотяване”. Очаквам и той да каже истината, а не да се вихрят лъжи и спекулации.

- Очаквахте ли толкова много хора да се нахвърлят върху вас заради поведението ви, да ви наричат „Ловешка селяндурка”, „Шерминатор”, „Пентхаус на претенциите”?

- Много пошли определения! За съжаление, живеем в такова общество, в което не се приема една жена да има стандарти и да изисква доброто за себе си. Не виждам нищо лошо в това да искам мъжът до мен, който евентуално ще стане баща на децата ми, да е успешен и да притежава качествата, които търся в силния пол. Никой не може да ме разклати с етикети. Просто това няма как да ме докосне, защото добре знам коя съм. Бълващите обиди по мой адрес не ме познават лично и нямат ни най-малка представа коя съм в действителност. Да не говорим, че ме критикуват само хора без капацитет, които не са постигнали нищо, освен да ходят на работа и да пишат злобни коментари.

- Кое от твърденията за вас най-много ви жегна?

- Това, което излезе като твърдения за баща ми, който вече не е сред нас. Какво ли не се изписа за него! Да, той може ида не е бил идеален, но беше мой родител и винаги ще си остане такъв. Много е долно да се говори лошо за покойник.

- Мартин Елвиса - звездата на „Ергенът 4”, също скочи срещу вас...

- Той определено няма поведение на мъж на 40 години. Позволи си да обижда момиче на възрастта на дъщеря му, а това никак не е джентълменско. Не може да изказва мнение по въпроси, по които не е компетентен. Мартин изобщо не ме познава като човек. Според мен той се опитва да бъде известен на гърба на жени. Винаги жените са тези, които са го дърпали нагоре.

- Къде планувате да живеете занапред? С какво сте ангажирана сега?

- Ще продължавам да пътувам между България, Израел и Лондон. От три месеца се занимавам със своя бранд за дрехи Ann Sheri. Скоро ще има и сайт в интернет.

- Нищо не споменавате за профила си в Онлифенс, където сте регистрирана под псевдонима Miss Annie и предлагате голи снимки и ер*тични клипове срещу абонамент от 50 долара месечно…

- Вярно е, че имам профил в Онлифенс, но там са налице само снимки, в които ер*тиката е леко загатната. Категорично няма клипчета, с каквито може да се похвали една друга участничка в „Ергенът: Любов в рая".

- Правили ли сте с*кс срещу заплащане, както твърдят някои?

- Подобни твърдения са смешни и обидни. Нелепи са направо. Колкото и да им се иска на някои да е така, истината е различна. Явно много си фантазират... Винаги съм била в сериозна връзка с млади и красиви мъже, които са правили много за мен. Никога не съм излизала с възрастни господа. През годините съм получавала неприлични предложения, както всяка добре изглеждаща жена в България, но съм предпочитала да съм с някого, когото обичам и в когото съм открила търсените от мен качества. Ако предлагах с*ксуални услуги срещу парично заплащане, отдавна щях да имам голям бизнес и да съм на съвсем друго място.

- Има ли мъж в живота ви сега?

- Да, има, но не ми се иска да споделям подробности за връзката ни. Само ще кажа, че явно манифестацията ми в „Ергенът: Любов в рая” е проработила. Преди години харесвах друг тип мъже, но сега за мен най-важно е вътрешното ми спокойствие. Важно е човекът до мен да знае какво иска, да стои зад думите си, да е емоционално стабилен и да ми позволява да бъда себе си.

- Колко е продължила най-дългата ви връзка?

- Шест години. Връзката беше в Израел с мъж с руски и еврейски корени. Родителите ни се познаваха и обмисляхме брак. На 22 прецених, че на този етап създаването на семейство не ми е приоритет, че има други неща, които искам да постигна. Подходих честно и прекратихме отношенията си. Живот и здраве, след време може да имам 2 деца.

- С труден характер ли сте?

- Да, и съм щастлива, че характерът ми е труден. Това прогонва слабохарактерните мъже от мен. Идеално е така.

- Какво сте работили през годините?

- Първо работех като модел за различни брандове дрехи и козметика. По време на една от професионалните фотосесии реших да завърша професионален курс за грим при Наташа Денона. Опитът, който получих по време на обучението, беше ценен, но впоследствие прецених, че не искам да практикувам.

- Попфолк певицата Роксана казва, че сте братовчедка на бившия й мъж Александър. Ромка ли сте и вие?

- Бившият съпруг на Роксана – Александър е мой братовчед, но той не е ром като нея. Майка му е туркиня, а баща му – българин. Много уважавам Роксана и до днес поддържаме връзка с нея. Самата аз съм туркиня, а не ромка.

- Навремето как понесохте развода на родителите си?

- Трябваше да навърша 10 години, за да мога да свидетелствам в съда, че предпочитам да остана с майка ми. Така тя можеше да ме вземе със себе си в Израел, тъй като преди това баща ми не искаше да разреши да пътувам. Разводът на нашите беше труден период за мен. Тогава се наложи да взема 3-ти и 4-ти клас за една година в България, за да уча с връстниците си в Израел. След като заминах при майка ми, донякъде продължих да контактувам с баща ми. Това, че той се опитваше да задържи мама чрез мен, обаче ме накара да се отдръпна от него. Не отидох на погребението му, защото бях в чужбина. Откакто пак съм тук, поддържам някаква връзка с роднините по бащина линия.

- Баща ви тормозеше ли майка ви?

- Не. Никога не е упражнявал физическо насилие. Има обаче и други видове тормоз, психически например, но не желая да навлизам в подробности - това е минало, а той е покойник. Баща ми се опитваше всячески да задържи майка ми чрез мен. Когато тя трябваше да ме изведе от страната, за да съм при нея в Израел, се обръщаше към институциите за съдействие. Баща ми имаше приятели в полицията и на други важни места и чрез тях успяваше да попречи на мама да ме вземе. Явно това е бил неговият начин да я задържи. Лошото е, че ни настрои срещу себе си.

- Вярно ли е, че баща ви Мейди е лежал в затвора в Ловеч?

- Не е истина. Никога не е лежал в затвора.

- Как са сега майка ви и брат ви, който е по-малък от вас? С тях едновременно ли се прибрахте от Израел в България?

- Всички сме много добре. Брат ми в момента е на 17 години и учи. Майка ми е най-добрата ми приятелка и най-важният за мен човек. Въпреки че имахме всичко в Израел, животът ни там беше наистина прекрасен, тя е патриот и винаги е казвала, че иска да се прибере в родината. Първо аз си дойдох, за да запозная вече бившия ми приятел с дядо ми. В последните месеци от онази моя връзка имаше напрежение и след като се разделихме съвсем спонтанно, реших да участвам в „Ергенът 3“. След това живеех между Тел Авив и Дубай. Потърсиха ме за телевизионно интервю в София и прибирайки се в България, прецених, че е по-добре да остана. Като започна войната в Близкия Изток, майка ми и брат ми пристигнаха при мен.

- Майка ви какво работи?

- Пастрокът ми имаше фирма за мебели в Израел, която беше на нейно име. След като той почина, майка продължи да се занимава с бизнеса. Закри компанията, когато си дойде с брат ми в България. В момента ми помага за бранда ми.

- Кога Анна Метушева стана Шермин?

- Никога не бях използвала името Шермин. Влизайки като участничка в „Ергенът 3", преценихме с продукцията, че ще звучи много по-интересно, ако се представям така. В „Ергенът: Любов в рая” нямаше как да се появя като Анна Метушева, след като вече бях позната на зрителите като Шермин. Настоях обаче да съм Анна-Шермин, за да има сходство и с името ми по паспорт.

- Кога си направихте първата корекция и колко такива имате в момента?

- В „Ергенът 3“ влязох, без да съм си правила нито една операция по лицето. След това реших да се подложа на ринопластика и това е всичко. Филърите, които си бях поставила, са разградени, защото не ми харесваше ефектът от тях. Хиалуронът в устните ми също е разграден. Моите са си естествено големи.

Източник: Уикенд