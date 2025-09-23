Путин предложи на Тръмп ново споразумение за контрол над ядрените оръжия

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова да удължи с една година действието на последния международен договор за контрол над въоръженията между Москва и Вашингтон – Новия договор за съкращаване на стратегическите оръжия (Нов СТАРТ) – ако САЩ предприемат аналогична стъпка.

„Подчертавам, и в това никой не трябва да се съмнява: Русия е в състояние да отговори на всички съществуващи и нововъзникващи заплахи. Да отговори не с думи, а чрез прилагане на военно-технически мерки“, заяви държавният глава на заседание на Съвета за сигурност на Русия, цитирайки решението за отказ от едностранния мораториум върху разполагането на наземни ракети със среден и малък обсег като пример за необходим отговор на действията на Запада.

Путин подчерта, че прекратяването на договора би имало негативни последици за глобалната стабилност. „Пълният отказ от наследството на това споразумение би бил, от много гледни точки, погрешна и недалновидна стъпка, която, по наше мнение, би имала и негативно отражение върху осъществяването на целите на Договора за неразпространение на ядреното оръжие“, заяви той.

Руският президент посочи, че Русия е готова след 5 февруари 2026 г. – когато изтича срокът на действие на Нов СТАРТ – да продължи още една година да спазва централните количествени ограничения по договора. Впоследствие, въз основа на анализа на обстановката, ще бъде взето решение за по-нататъшното съхраняване на тези доброволни самоограничения. Москва очаква САЩ също да се въздържат от стъпки, които могат да подкопаят съществуващия баланс на силите.

Путин допълни, че реализирането на тази руска инициатива може да стане съществен принос за създаването на атмосфера, благоприятна за стратегически диалог със САЩ, но при условие за възстановяване на пълноформатни преговори и преодоляване на дълбоките противоречия в сферата на сигурността.

Новият договор СТАРТ, подписан през 2010 г. от тогавашните президенти Барак Обама и Дмитрий Медведев, ограничава всяка страна до не повече от 1550 разположени ядрени бойни глави и 700 разположени ракети и бомбардировачи. Споразумението предвижда и мащабни инспекции на място, но те са в застой от 2020 г.

През февруари 2023 г. Путин суспендира участието на Русия в договора, заявявайки, че Москва не може да позволи на САЩ да инспектират ядрените ѝ обекти в момент, когато Вашингтон и съюзниците му от НАТО открито обявяват за своя цел поражението на Русия в Украйна. Кремъл обаче подчерта, че не се оттегля напълно от пакта и ще продължи да спазва ограниченията за ядрените оръжия, определени в договора.

„Нашите планове за укрепване на отбранителната способност на страната се изграждат, отчитайки променящата се обстановка в света, и се реализират в пълен обем и своевременно. Ние сме уверени в надеждността и ефективността на нашите сили за възпиране, но не сме заинтересовани от по-нататъшно нарастване на напрежението и подтикване към надпревара във въоръжаването“, добави Путин.

Той напомни, че именно Новият договор СТАРТ, влязъл в сила през 2011 г., вече почти 15 години играе значима позитивна роля за поддържането на баланса на силите и за предсказуемостта в сферата на стратегическите настъпателни въоръжения.

„Смятаме за оправдано да се направи опит за запазване на изграденото благодарение на договора статукво в този достатъчно турбулентен етап“, каза руският президент и възложи на съответните ведомства да следят внимателно действията на САЩ, включително плановете за разширяване на стратегическите компоненти на американската система за противоракетна отбрана и подготовката за разполагане на средства за прехват в космоса.

Източници: Kremlin.ru, БТА