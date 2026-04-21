Полша и Франция подписаха споразумения за сътрудничество в отбраната

Френският президент Еманюел Макрон, който е на посещение в Полша, обяви, че двете страни са подписали ''важни споразумения за отбрана''. Той заяви това по време на среща с полския премиер Доналд Туск, съобщава RMF24.

На сутринта на 20 април Макрон пристигна в Гданск, Полша, където се срещна с Туск в рамките на междуправителствена среща на върха между страните.

Там той отбеляза, че двете страни са подписали няколко споразумения за отбрана.

''Нашите министри и нашите екипи подписаха много важни споразумения за отбрана'', заяви той.

Според него те се отнасят до решения, свързани със сигурността на Полша и Франция, по-специално ракети въздух-земя, както и ракети с голям обсег.

По-рано беше съобщено, че по време на посещението си в Полша Макрон планира да обсъди с Туск засилване на двустранното сътрудничество в области като отбранителната промишленост, ядреното възпиране и военните спътници.

Междувременно офисът на полския президент Карол Навроцки обвини Туск, че не се е срещнал с полския президент по време на посещението му.

