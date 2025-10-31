Politico: Нидерландският фаворит на изборите Роб Йетен е мечтата на ЕС

Изборите в сряда в Нидерландия със сигурност ще останат в историята като един от най-добрите дни за центристите в Европа от години насам, пише европейската редакция на Politico.



Герт Вилдерс, крайнодесният популист, който пропагандираше напускането на ЕС по пътя си към шокиращата победа на изборите през 2023 г., загуби почти една трета от избирателите си след 11 хаотични месеца за неговата Партия за свобода (PVV) в коалицията.



В същото време, горещият проевропеец либерал Роб Йетен отбеляза ръст в последните дни на кампанията и има добри шансове да стане министър-председател. На 38 години той ще бъде най-младият човек, заемал този пост от Втората световна война насам, и първият открито хомосексуален кандидат.



"Това е исторически изборен резултат, защото показахме не само на Нидерландия, но и на света, че е възможно да се победят популистките и крайнодесните движения“, заяви Йетен пред своите поддръжници. "Много ми се иска да сътруднича с други партии, за да сформирам амбициозна коалиция възможно най-скоро.“



Длъжностни лица в Брюксел тайно приветстваха перспективата нидерландците и техните високоуважавани дипломати да се завърнат на историческото си място в центъра на делата на ЕС, след като в продължение на две години загубиха част от влиянието си.



"Мнозина в брюкселската върхушка ще приветстват възхода на една мейнстрийм, проправителствена и ориентирана към реформи партия“, коментира един дипломат от ЕС, е пожелал да остане анонимен, тъй като темата е политически чувствителна. "Нидерландците имат много да допринесат за ЕС.“



Но дори и да си отдъхнат с облекчение в края на интерлюдията с Вилдерс, жителите на доминиращия либерален център на Европа – държавните служители, съветниците и министрите, които управляват ЕС – би било добре да не празнуват прекалено бурно.



Ако предишните години са някакъв ориентир, окончателният вид на следващото правителство и неговите политически планове няма да станат ясни в продължение на месеци. Кой знае какво ще се случи в Украйна, Близкия изток или в търговската война на Доналд Тръмп с Китай през това време?



Дори когато новата коалиция най-накрая започне работа, тези избори трябва да тревожат либералните центристи в Европа почти толкова, колкото ги радват.

