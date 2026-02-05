Никой не иска да умре... Украинците бягат от югоизток, докато Русия се насочва напред https://crimes.bg/po-sveta/nikoy-ne-iska-da-umre-ukraincite-byagat-ot-yugoiztok-dokato-rusiya-se-nasochva-napred/184297 Crimes.bg

През последните няколко седмици автобусите спряха да се движат до село Таврийско в югоизточна Украйна от големия град Запорожие, на около 50 км. С приближаването на войната с Русия селото бавно се опразва. 35-годишната Марина Вишневска каза, че е станало твърде опасно за нея и петте ѝ деца - едни от малкото останали жители - да останат, пише Ройтерс.

„Мислехме, че те (руснаците) ще бъдат отблъснати и всичко това ще спре“, каза Вишневска, преди да натовари семейството си и шепа вещи в полицейски евакуационен автобус. „Но когато осъзнахме, че ще става само по-лошо и по-лошо, беше по-добре да си тръгнем.“

Докато Русия и Украйна започват нови мирни преговори с посредничеството на САЩ в Абу Даби в сряда,

силите на Москва бавно напредват по различни части от 1200-километровата (745 мили) фронтова линия през последните месеци.

Докато се приближават към така наречения „крепостен пояс“ от градове в източната Донецка област, руските войски напредват и към Запорожие - столицата на един от четирите украински региона, които Кремъл обявява за свои, въпреки че окупира само част от Запорожката област.

Боевете се засилиха през последните седмици в ключови райони на югоизточния фронт, съобщиха украинските военни, особено около град Гуляйполе - на 40 км източно от Таврийско.

В Таврийско и близките села, които са разположени в издатина на фронтовата линия с руски сили от три страни, жителите споделиха пред Ройтерс по време на скорошно посещение, че се страхуват за живота си на фона на постоянната заплаха от атаки с дронове и бомби.

Полицейски екипи и доброволци обикалят главния регионален път - който е обвит в мрежа против дронове - за да спасяват жители в опасност. Местните власти заявиха, че почти няма останали семейства в района около Таврийско.

„Всеки ден, всяка седмица виждаме повече разрушения и по-голям риск от влизане в градове като тези“, каза 51-годишният доброволец Влад Маховски, облечен с тактическа каска и екипировка.

На едно място двама мъже измъкнаха възрастна жена от порутена къща върху ярко розов чаршаф. 66-годишната Наталия Федоренко се разплака, описвайки нарастващата емоционална цена от престоя във военна зона, тъй като боевете се влошиха. Подобно на Вишневска, тя също си тръгна.

„Страшно е. Никой не иска да умре. Знам, че не ми остава много време, но този вид смърт...?“

