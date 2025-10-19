МВФ настоява Украйна да девалвира националната си валута

Международният валутен фонд настоява Украйна да девалвира националната си валута, съобщи агенция Bloomberg (Блумбърг), като се позовава на свои източници. Засега Централната банка в Киев не е готова да предприеме този ход, обобщава репортерът Марта Младенова

"Централната банка на Украйна е под натиск от Международния валутен фонд, който настоява за девалвация на националната валута - гривна, в разкъсваната от война държава. Това предложение може да провокира напрежение в Киев преди важни преговори за нов пакет от заеми", пише Bloomberg в публикация, цитирана и от "Украинска правда".

Според източници на агенцията МВФ подчертава ползите от контролираната девалвация на гривната като стъпка, която би могла да помогне за укрепване на нестабилното финансово положение на Украйна чрез увеличаване на бюджетните приходи, деноминирани в националната валута.

Агенцията обаче съобщава, че Националната банка на Украйна се противопоставя на този ход заради риска от потенциални щети върху икономиката на страната:

"Прогнозната полза е ограничена, тъй като бюджетът на Украйна разчита в голяма степен на пряка международна помощ, а девалвацията може да предизвика и инфлация, която би могла да разруши финансовия буфер", се посочва в доклада, цитиран от Bloomberg.