Може ли биологичните оръжия да бъдат център на тежестта в преговорите между САЩ и Русия?

Дълбокото замразяване в отношенията между САЩ и Русия показва случайни, обещаващи пукнатини. Това се случи наскоро не по основния въпрос на конфликта - войната срещу Украйна - а по въпрос за взаимно оцеляване. По време на Общото събрание на ООН президентът Доналд Тръмп обяви инициатива за справяне с един от най-трудните за разрешаване проблеми на контрола върху оръжията: проверката на спазването на Конвенцията за биологичните оръжия (КБО), пише Responsible Statecraft.

„За да предотвратя потенциални бедствия, днес обявявам, че моята администрация ще ръководи международни усилия за прилагане на Конвенцията за биологичните оръжия, като въведе система за проверка с изкуствен интелект, на която всеки може да се довери“, каза Тръмп. Той определи това като спешен приоритет, твърдейки, че „много страни продължават изключително рисковани изследвания на биологични оръжия и създадени от човека патогени“.

Предложението получи незабавна подкрепа в Москва. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков предложи необичайно директна подкрепа, наричайки инициативата „брилянтна сама по себе си“ и заявявайки, че „Москва я подкрепя“. От решаващо значение е, че Песков предложи конкретни следващи стъпки, като предложи предложението на САЩ да бъде договорено и официално кодифицирано в международни споразумения.

Тази реакция на високо ниво е важна поне по две причини: първо, тя сигнализира на Вашингтон, че Москва е отворена за диалог по въпросите на стратегическата стабилност, въпреки последната риторична промяна на Тръмп , която предполага, че Украйна може да спечели войната срещу Русия и нарича Русия „хартиен тигър“.

И второ, това бележи отклонение от постоянните обвинения на Москва , че САЩ разработват биологични оръжия в Украйна под прикритието на легитимни здравни изследвания (тези твърдения никога не бяха доказани). В този контекст, конструктивният тон на Песков беше особено забележителен.

Това създава осезаемо дипломатическо отваряне с наближаващ критичен краен срок: срещите на работната група по КБО и на държавите-страни по нея са насрочени за 15-17 декември в Женева. САЩ биха могли да използват положителната реакция на Русия, за да тестват дискретно подхода, известен като „разделяне“: отделяне на неразрешимия конфликт в Украйна от управлението на екзистенциалните рискове между враждуващи велики сили.

Противно на „ястребите“, които биха се противопоставили на всякакъв дипломатически ангажимент с Русия, ангажирането с Договора за биологичното оружие не „легитимира“ руската война в Украйна. То защитава фундаментален интерес на САЩ за сигурност, който съществува независимо от него.

Включването на Китай в същия контекст би разширило стратегическата стойност на инициативата.

Позицията на Пекин със сигурност си струва да се тества – за разлика от ядрените оръжия, където той ревностно пази суверенитета си, позицията му по отношение на биологичните оръжия може да е по-кооперативна.

Императивът да се съсредоточим върху КБО е още по-наложителен, като се има предвид, че за разлика от други договори за оръжия, конвенцията за биологичните оръжия никога не е предвиждала механизъм за проверка. Пречките са значителни. Експертите отбелязват , че голяма част от легитимните биологични изследвания биха могли да бъдат с двойна употреба - както за благотворителни (лекарства), така и за злонамерени (оръжия) цели. Изследванията включват хиляди институции по целия свят, докато потенциалните оръжейни програми биха могли да бъдат скрити навсякъде - от промишлени съоръжения до университетски лаборатории.

trud.bg