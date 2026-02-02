Медведев: Русия ще използва ядрени оръжия, само ако се почувства застрашена

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви днес, че Русия ще използва ядрени оръжия само ако съществуването на страната е застрашено. Той подчерта, че руснаците не са луди и не се интересуват от глобален конфликт, предава Informator.

"Ядрените оръжия са извънредни и изключително опасни за съдбата на цялото човечество, но в същото време, ако става въпрос за съдбата на страната, никой не трябва да има съмнения в това", отговори Медведев на въпрос за потенциален ядрен удар срещу Украйна. "... Русия действа стриктно в съответствие със своята ядрена доктрина, където всичко е изписано подробно и няма нужда да се обсъжда използването на тези оръжия отделно."

Той припомни, че руснаците досега не са използвали ядрено оръжие. Това означава, според него, че досега за Москва не е имало сериозни заплахи.

По-рано, през януари, Медведев ''сплаши'' Европа с ядрен удар, показвайки видео от удара с "Орешник" по Лвовска област, в социалната платформа X като написа:

"Ако европейските десни идиоти все още искат война в Европа", ще я получат, ако се разположат по границите на Украйна.