Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес

Китай проведе най-големия военен парад в историята си. Събитието на площад "Тянанмън" включваше множество чуждестранни гости, които приковаха вниманието на камерите.

Междувременно Пекин показа цяла плеада от нови оръжия, които дебютират за пръв път публично. Бойните системи на "Тянанмън" бяха повече от тези, показани на парада в "Червения площад", Москва. Огромно разнообразие от ракети с ядрена бойна глава, дронове, нови танкове, безпилотни подводници и дори екзотично лазерно оръдие - това е само част от обновения "Червен арсенал" на Китай.

Първият нов танк след войната в Украйна

Новият китайски боен танк Type 99B направи дебют. Определен като "много дълбока модернизация", това на практика е първият нов танк, дебютиращ на живо след войната в Украйна. При създаването му е отчетен именно опитът от нея.

Type 99B разполага с активни защитни системи, включително отбранителен лазер. Целта им е да неутрализират дронове тип камикадзе - една от най-съществените заплахи за бронираните машини към ден днешен. За да е по-ефективен Type 99B разполага и с 4 радара, които да откриват безпилотниците. Последното се постига не само с лазер, но и със защитните ракети GL-6 APS.

Оръдието е 125-милиметрово гладкоцевно и може да изстрелва не само снаряди, но и антитанкови ракети. Бронята на танка също е подобрена с нов комплект реактивна защита ERA.

Китайският "Химарс"

Американската ракетна система "Химарс" се оказа доста полезен помощник на Украйна в борбата ѝ срещу руските сили. Китай показа своя отговор - системата PHL-16, известна и като PCL-191.

Системата може да се зареди с три различни ракети, чийто обсег е 130, 280 и 360 километра. Това е повече от най-далекобойната версия на американския "Химарс". На практика ракетната система PHL-16 може да извърша удари по цели в Тайван, оставайки базирана в континентален Китай.

"Убийци на самолетоносачи" и други хиперзвукови ракети

Китай показа новата противокорабна ракетна система YJ-15. Смята се, че тя се задвижва с ракетен двигател с въздушно дишане (рамджет). Тя е предназначена за високоскоростни мисии, осигурявайки способност за бързи удари по вражески кораби.

За първи път на показ е YJ-19 - хиперзвукова противокорабна крилата ракета със скрамджет двигател. За тази система се знае още по-малко, но се смята, че е хиперзвуково оръжие, с маневрена бойна глава от тип глайдер. С подобна конструкция е и бойната система YJ-17.

Хиперзвуковата противокорабна балистична ракета YJ-20 също направи дебют на парада. Тази ракета може да нанесе прецизен удар по големи надводни боеви единици, като извършва маневри по време на полета, за да избегне прихващане. Това е уникална хибридна ракетна система, която според съобщения комбинира скоростта на балистична ракета с аеродинамичната маневреност на крилата ракета. Смята се за нов тип "убиец на самолетоносачи", предназначен да поразява както морски, така и сухопътни цели.

YJ-21 е друга нова хиперзвукова противокорабна балистична ракета. Тази ракета, разполагана на разрушителя от клас Тип 055 и бомбардировача H-6K. Тя може да се изстрелва както от морето, така и от въздуха. Според съобщенията може да достигне скорости от Мах 6 до Мах 10 и има оперативен обсег около 1 500 км.

Общото и между трите системи е, че са директна заплаха към мощта на Американския флот в Тихия океан. Целта е водите на около 1500 километра от китайския бряг да станат непристъпна зона за военноморската мощ на САЩ.

Китайска ПРО система

На парада дебютира и новата противобалистична ракетна система - HQ-29. Смята се, че това е високоманеврена ракета-прихващач, предназначена да противодейства на балистични ракети по време на техния среден полет, когато се движат извън земната атмосфера.

Тъй като действа в ниска околоземна орбита, HQ-29 може и да неутрализира спътници там.

Нейната роля е сходна с американката система SM-3 на Военноморските сили на САЩ. Това е ключова част от разширяващите се способности на Китай за противоракетна отбрана и за стратегията му за "противодействие на достъпа и контрол на територия".

Новите носители на ядрено оръжие

Ядрената триада се превърна в основен фокус на парада Скрийншот: CGTN

Може би най-големият акцент на военния парад в Пекин бе върху новите ракетни системи, които могат да носят ядрено оръжие. Пентагонът счита, че Китай планира да се сдобие с много по-голям брой ядрени оръжия, като изравни броят им с тези на САЩ.

На парада бе показана новата CJ-1000 - хиперзвукова крилата ракета с голям обсег. Тя е подходяща за стратегически удари на дълги разстояния. Една от основните ѝ цели е територията на американския остров Гуам.

DF-17 е твърдогоривна среднообхватна балистична ракета с мобилно базиране. Тя носи хиперзвуковия глайдер DF-ZF. Тази система е проектирана да пробива слоести ракетни защити чрез високата си скорост и непредсказуем полетен път. DF-17 има оперативен обсег между 1 800 км и 2 500 км и може да достигне скорости между до 12 000 км/ч.

Ракетните сили на Китай представиха и новата DF-26D, вариант на балистичната ракета с междинен обсег DF-26. Тя може да носи както ядрени, така и конвенционални бойни глави и, според съобщенията, има обсег до 5 000 км (3 107 мили).

Ракетата е наричана "Убийцът на Гуам", тъй като може да бъде използвана за удари по американски военни бази в Гуам, които биха имали ключова роля при конфликт в Тайванския проток. DF-26D се смята и за противокорабна балистична ракета, вероятно предназначена за поразяване на американски военноморски активи в западната част на Тихия океан.

DF-5C също преминава в парада. Тя беше представена съвсем наскоро и представлява модернизиран вариант на първата китайска междуконтинентална балистична ракета със шахтово базиране. Обсегът е от над 13 000 км. Смята се, че DF-5C има капацитет да носи до 10 бойни глави с независимо насочване. Територията на САЩ е в обсега ѝ.

DF-31BJ е най-новият мобилен вариант на твърдогоривната междуконтинентална балистична ракета DF-31. Смята се, че тя е усъвършенстване на DF-31AG, който в момента е най-модерният вариант от серията DF-31. Оперативният обсег е над 11 200 км, а последното изпитание - преди година.

DF-61 е най-новата стратегическа балистична ракета на Китай с мобилно базиране. Цялата територия на САЩ е в обсега ѝ. За ракетата се знае изключително малко. Предишната ракета в този клас бе DF-41, показана през 2019 година. Тя има обсег от 15 000 км и възможност да носи 10 бойни глави.

L-3 е стратегическа балистична ракета с базиране на подводници. Тя може да носи 3 бойни глави и има обсег от 10 000 км.

Първата ядрена ракета на Въоръжените сили на Китай, изстрелвана от въздуха - JL-1 - беше показана върху военен камион. Този модел е значително по-малък от изстрелваната от подводници междуконтинентална балистична ракета JL-3, която също е изложена.

Така на практика Китай за пръв път показва основните оръжия на своята ядрена триада на едно място. Пекин може да нанася стратегически удари по суша, море и въздух, а средствата му за това стават все по-модерни.

Дронове на армията и ВВС

Армията, флотът и военновъздушните сили на Китай представиха голямо разнообразие от дронове.

Безпилотните системи на армията включват разузнавателно-ударни и щурмови машини, способни да изпълняват "разнообразни военни задачи", както и безпилотни машини за разминиране, обезвреждане на взривни устройства и прочистване на маршрути. Поддържащи безпилотни превозни средства могат да транспортират боеприпаси и да евакуират ранени.

Тук присъстват дори танкове-роботи и кучета-роботи, за които се очаква да щурмуват окопи.

Нови типове дронове с изкуствен интелект показа и ВВС. Сред тях има безпилотници за комбинирано разузнаване и удари, безпилотни "крилати помощници", безпилотни бойни самолети и корабни безпилотни хеликоптери.

J-11 също се появи на парада. Това е безпилотен боен летателен апарат, проектиран за прецизни удари и въздушно разузнаване. Разполага със стелт дизайн с крило без опашка и две вътрешни бойни отсека. Този дрон вероятно ще бъде използван заедно с пилотирани самолети.

Главният дизайнер на GJ-11, Ден Шуай, каза пред държавния "Global Times" през 2023 г., че дронът "служи едновременно като сензор и склад за боеприпаси, както и като интелигентен асистент на пилотите". Той поясни, че е получил прозвището "лоялен крилат помощник", защото лети заедно с пилотираните самолети "като въоръжен бодигард".

J-11 е само един от разработваните от Китай "лоялни помощници" във въздуха. Тези системи могат да извършват скрити удари, да покриват широки територии и да формират автономни рояци.

Подводницата-дрон

Китай показа и огромен подводен дрон, наречен AJX002. Дължината му е 20 метра, а дебелината около 1,5 м. В Пекин бе демонстриран и втори вариант HSU100 с двойно по-голяма дебелина.

За това оръжие се знае малко, но двете версии предполагат, че едната може да се използва за разузнаване, а другата за атакуващи мисии

Китайският военен коментатор Бай Менчен заяви, че новите подводни дронове на Китай са идеални за противодействие на заплахи в дълбоководната среда, особено с оглед на поуките от саботажа на газопровода "Северен поток".

"Имаше значителен интерес към подобни апарати, които бяха показани, тъй като размерите им подсказват силни способности за операции в дълбоки води", казва Бай Менчен.

На парада бяха показани и безпилотни катери, които могат да осъществяват безпилотно операции по миниране или дори атакуване на цели.

Модерни стелт изтребители

-35, най-новият стелт палубен изтребител на Китай. Той "е знаково оборудване за прехода на флота от крайбрежна отбрана към далечна морска отбрана", пише "Синхуа".

J-35 има два двигателя и изключително изчистен стелт дизайн. Самолетът може да носи 2000 килограма въоръжение във вътрешния си отсек и още 6000 на външни пилони. Последните обаче ще се ползват за мисии с по-ниски стелт изисквания. Бойният радиус е около 1200 километра. Знае се, че използваният радар е с активна фазирана решетка.

J-20 е гръбнакът на стелт силите на Китай. Той е замислен като самолет с голям обсег, който да прониква в среда с комплексна противовъздушна отбрана. Мисиите, които той може да извършва е да нанася ракетни удари по вражески самолетоносачи, да сваля противникови изтребители от голямо разстояние, да нанася тактически високоточни бомбени удари и да води радиоелектронна война. Американските анализатори смятат, че за Китай J-20 е най-ценен в първата си роля, защото именно тя заплашва военноморското господство на САЩ.

То се отнася до дизайна на J-20, той е малко нетрадиционен и разчитащ на големи предкрилки. Дължината на "невидимия китаец" е 20 метра, размахът на крилата е 13 метра, а броя на двигателите - 2.

На парада в Пекин дебютира версията J-20S, която има два пилота. Смята се, че вторият може да направлява дронове и да помага за осъществяването на по-прецизни далечни удари.

Въздушните формации по време на събитието показаха, че китайските стратегически бомбардировачи вече могат да нанасят удари по-далеч благодарение на способността за дозареждане във въздуха със самолетът-цистерна YY-20, казва военният коментатор Бай Менчен.

Лазерна екзотика

дно от най-странните оръжия на днешния пазар бе лазерното оръдие LY-1, монтирано върху осемколесен брониран камион HZ-155.

Според военния анализатор Александър Нийл това лазерно оръжие е много мощно и може да изключи или повреди електроника, а дори и да ослепи пилоти.

Армията на Китай е най-голямата редовна армия в света. Тя преминава през драматична програма за модернизация откакто президентът Си Дзинпин пое властта през 2013 г. С амбицията да се превърне в "военна сила от световна величина" до 2049 г., тя изглежда е на път да постигне паритет с армията на САЩ съвсем скоро. Големите инвестиции в безпилотни системи, нови ракети и стелт изтребители показват, че армията на Китай е технологично готова за войните на XXI век.

