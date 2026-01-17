Киев призна, че два милиона украинци са избягали от военна служба

Недостигът на войници засяга Украйна с пълна сила.

Едва настанил се начело на Министерството на отбраната, 35-годишният Михаил Федоров разкри една реалност, за която Киев рядко говори публично.

На 14 януари той призна, че около два милиона украинци са избягали от военна служба, а близо 200 000 войници към днешна дата са в отпуск без официално разрешение. Това са зашеметяващи цифри, които разкриват дълбоката криза, засягаща украинските военни сили от началото на руската агресия.

Тази откровеност контрастира с обичайната предпазливост на правителството на Зеленски по въпроса за човешките ресурси. Тя идва в момент, когато армията се сблъсква с изтощителна война и засилване на руските удари, а мирните преговори са в застой. Пред украинския парламент бившият министър на цифровата трансформация се показа проактивен. Той обеща да проведе реформа на военната институция и да премахне дисфункциите, "които са се натрупали през годините“, особено в областта на обучението и командването.

Правната рамка обаче вече е строга, както подробно описва Business Insider. При военно положение всяко неразрешено отсъствие от повече от три дни се наказва с пет до десет години затвор. В случай на дезертиране войникът може да получи до дванадесет години лишаване от свобода. Тежките наказания очевидно не са били достатъчни, за да се спре това явление.

Между февруари 2022 г. и септември 2025 г. прокуратурата на Украйна е образувала над 235 000 наказателни производства за неразрешено отсъствие, както и 53 000 за дезертиране, според независимия разследващ медиен орган Ukrainska Pravda. За сравнение, според различни исторически оценки, американската и британската армии са регистрирали около 150 000 подобни случая през цялата Втора световна война.

Войници на фронта от няколко години

Докато силите на Владимир Путин засилват мащабните си удари, украинската армия се мъчи да поднови личния си състав на фронта. Президентът Володимир Зеленски оценява общия брой на ангажираните военни на около 880 000.

Общия брой на ангажираните военни. Липсата на подкрепления пречи на успеха на операциите и подкопава морала на войските: някои подразделения държат позициите си на предната линия от няколко години, без период за възстановяване или възможност да се съберат със семействата си.

Теоретично всички украински мъже на възраст от 25 до 60 години могат да бъдат мобилизирани. На практика хиляди от тях са избягали в чужбина, често незаконно. Предвид тази реалност, Михаил Федоров обяви стартирането на одит, чиято цел е да определи как въоръжените сили могат да станат по-ефективни при постоянен брой на личния състав.

Сред приоритетите му е укрепването на бригадите с дронове, сектор, който е станал от решаващо значение в съвременната война, но който страда от остра липса на персонал. „Днес 50-те най-добри единици от 400-те, ангажирани с дроните, нанасят 70% от щетите на врага“, уверява той. „Представете си потенциала на отбранителните сили, ако помогнем на останалите 350 да се развият.“

Въпреки това близкото бъдеще изглежда мрачно за Киев. Министърът на отбраната предупреди, че военните ресурси ще се свият. Бюджетът за отбрана за 2026 г. възлиза на 300 милиарда украински гривни (около шест милиарда евро), което е значително по-малко в сравнение с предходната година. Това подхранва опасенията относно способността на Украйна да поддържа вече изтощителните военни действия. I БГНЕС