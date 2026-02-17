"Какво правите, негодници?“: Гняв в Русия след блокирането на Telegram и WhatsApp https://crimes.bg/po-sveta/kakvo-pravite-negodnici-gnyav-v-rusiya-sled-blokiraneto-na-telegram-i-whatsapp/185126 Crimes.bg

Блокирането на WhatsApp и Telegram предизвиква неочаквана вълна от протести в Русия.

Решението на правоохранителните органи да спрат достъпа до двете най-популярни приложения за съобщения в страната предизвика гняв, включително сред военните и дори в политическите среди, пише френското издание Le Monde.

Срещу спирането на популярните месинджъри от държавния регулатор за интернет цензура се изказаха дори в парламента. Сред възмутените депутати беше дори Сергей Миронов, една от онези политически фигури, които винаги са оставали лоялни на Кремъл.

В сряда, 11 февруари, денят след като Роскомнадзор реши да блокира двете най-популярни приложения за съобщения, Миронов се разкрещя пред колеги депутати и журналисти. „Кой забавя Telegram? Отидете на фронтовата линия! Нашите хора, които проливат кръв, нямат друга връзка със семействата и приятелите си. Какво правите, негодници?. Тези, които правят това, са мерзавци“, възкликна той. Думите му бяха подхванати дори от някои официални медии.

В Думата цареше бунтовническо настроение - рядко срещано явление за парламент, подчинен на Кремъл. Депутатите обаче в крайна сметка се съобразиха - отхвърлиха петиция, изискваща обяснение от Министерството на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите. А комисията, отговаряща за интернет, повтори официалната позиция: "тези приложения умишлено нарушават руските закони“.

Но това само засили протестите. Почти едновременно с обявяването на мярката срещу Telegram и WhatsApp, руските медии съобщиха за окончателното блокиране на YouTube - след година и половина през които сайтът за видеосподеляне страдаше от постоянни забавяния на скоростите.

Скоро семейства на войници и доброволци, събиращи помощи за армията, започнаха да се оплакват от проблеми с комуникацията с фронта.

В Москва ултранационалисти заключиха велосипед до входа на централата на Роскомнадзор. И оставиха там банер с надпис: „Дайте ни неконтролиран интернет – Русия без Роскомнадзор“. И още: „Блокирането на YouTube и Telegram е сравнимо с предаването на градове на врага. Това е неприемливо и откровено казано вредно за руския народ“.

Повече от година руснаците трябва да търпят постоянни прекъсвания на месинджърите и все по-чести спирания на самия интернет. През последните дни проблемите се влошиха, варирайки от прекъсвания в услугите за доставка до сривове във вътрешните правителствени комуникации. Онлайн търговците на дребно и офис служителите, наред с много други, са свикнали да работят с надеждна интернет връзка и да общуват чрез най-удобните приложения за съобщения.

От лятото на 2025 г. властите призовават обществеността да използва Max, ново, изцяло руско приложение за съобщения, разработено от националния ИТ гигант VKontakte, за което се смята, че изпраща лични данни, снимки и локация на разузнавателните служби. Използването му стана задължително в училищата и социалните услуги.

От септември приложението е предварително инсталирано на всички нови телефони, които се продават в Русия. Дори с чат интерфейс, подобен на WhatsApp или Telegram обаче, Max все още предлага ограничени услуги, особено по отношение на комуникационните канали.

Най-важното е, че за разлика от WhatsApp и Telegram, държавният месинджър не използва криптиране на връзката, което прави съобщенията лесни за прихващане от разузнавателните агенции, но и не само от тях.

Официално броят на потребителите на Max нарасна рязко през последните месеци, достигайки 85 милиона. Но сред много руснаци недоверието остава дълбоко. И това показва, че той няма да може да замени Telegram в редица области.

trud.bg