ЕС и Индия подписаха „майката на всички сделки“ – мащабно търговско споразумение

Европейският съюз отдавна разглежда Индия – най-многолюдната държава в света – като ключов бъдещ пазар.

Индия и Европейският съюз обявиха „майката на всички сделки“ – мащабен търговски пакт за създаване на пазар от два милиарда души, постигнат след две десетилетия преговори.

Ръководителите на ЕС и премиерът Нарендра Моди изразиха надежда, че споразумението ще помогне за защита срещу предизвикателствата от страна на двете водещи световни икономики – Съединените щати и Китай.

Сделката ще намали или премахне митата за близо 97% от европейския износ, което ще спести до 4 милиарда евро годишно от митнически такси, съобщи блокът на 27-те държави.

„Майката на всички сделки“, каза Моди в Ню Делхи, където се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

„Това споразумение ще донесе много възможности за 1,4 милиарда души в Индия и за милионите граждани на ЕС“, подчерта Моди, като добави, че договорът „обхваща около 25 процента от световния БВП и една трета от глобалната търговия“.

„Европа и Индия днес пишат история“, заяви Фон дер Лайен, ден след като тя и Коща бяха почетни гости на парада по случай Деня на републиката в Индия.

„Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, от която и двете страни ще спечелят“, добави тя, цитирана от АФП.

Представители на ЕС определиха договора като най-амбициозния, който Индия някога е подписвала, като европейските компании ще се възползват от т.нар. „предимство на първия навлязъл“. Ключови сектори в Европа, сред които селското стопанство, автомобилната индустрия и услугите, се очаква да извлекат значителни ползи.

Ню Делхи вижда в европейския блок важен източник на така необходимите технологии и инвестиции за ускорено развитие на инфраструктурата и създаване на милиони нови работни места.

Двустранната търговия със стоки е достигнала 120 милиарда евро през 2024 г., което представлява ръст от близо 90 процента за последното десетилетие, показват данни на ЕС, като допълнително са отчетени още 60 милиарда евро в търговията с услуги.

В рамките на споразумението Индия се очаква да улесни достъпа до пазара за ключови европейски продукти. Митата върху автомобилите постепенно ще бъдат намалени от максимално ниво от 110% до едва 10%, а тези върху вината ще спаднат от 150% до около 20%.

Таксите върху преработените храни, включително паста и шоколад, които в момента са 50%, ще бъдат напълно премахнати, съобщиха от ЕС.

Фон дер Лайен очаква европейският износ за Индия да се удвои и вярва, че ЕС ще „получи най-високото ниво на достъп, предоставяно някога на търговски партньор на традиционно защитения индийски пазар“.

Европейските компании ще имат привилегирован достъп и до индийските пазари на финансови услуги и морски транспорт.

За Индия споразумението ще стимулира сектори като текстила, скъпоценните камъни и бижута, кожените изделия, както и услугите, посочи Моди.

Преговорите продължиха до последния момент в понеделник, като се фокусираха върху няколко спорни въпроса, сред които въздействието на въглеродния граничен данък на ЕС върху стоманата.

Договорът идва на фона на усилията както на Брюксел, така и на Ню Делхи да отворят нови пазари в условията на американски мита и китайски ограничения върху износа.

Очаква се Индия и ЕС да финализират и споразумение за улесняване на мобилността на сезонни работници, студенти, изследователи и висококвалифицирани специалисти, както и пакт за сигурност и отбрана.

„Индия и Европа направиха ясен избор – избор в полза на стратегическото партньорство, диалога и откритостта“, написа Фон дер Лайен в социалните мрежи. „Показваме на един разпокъсан свят, че е възможен и друг път.“

Международният валутен фонд прогнозира, че Индия е на път да се превърне в четвъртата по големина икономика в света още тази година.

Ню Делхи, който десетилетия наред разчиташе на Москва за ключово военно оборудване, през последните години се стреми да намали зависимостта си от Русия чрез диверсификация на вноса и развитие на собствено производство. Европа следва сходен подход по отношение на Съединените щати. | БГНЕС