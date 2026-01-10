Джорджа Мелони: Дойде времето да говорим с Русия

Европа трябва да започне диалог с Русия, защото разговорът само с едната от двете страни във войната може да не доведе до резултат. Това заяви италианската министър-председателка Джорджа Мелони по време на годишната си пресконференция, като изрично се съгласи с позицията на френския президент Еманюел Макрон за диалог с Путин. По думите ѝ именно липсата на координация и „действие в разнобой“ би означавала „да се направи услуга на Путин“, което според нея е последното, което Европа трябва да допуска.

Мелони подчерта, че Европа не може да участва ефективно в сегашната фаза на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, ако говори само с едната страна в конфликта. Според нея подобен подход би ограничил възможния положителен принос на ЕС. Тя заяви, че е необходимо да се избегне ситуация, в която „твърде много гласове говорят и твърде много формати се припокриват“ – проблем, който, по думите ѝ, съществува от самото начало на кризата.

В този контекст Мелони посочи, че Европейският съюз трябва да обмисли назначаването на специален пратеник, който да води пряк диалог с руския президент Владимир Путин, за да се избегне объркване и паралелни дипломатически линии.

По отношение на идеята Русия да бъде върната в Г-7 италианската министър-председателка беше категорична, че подобен дебат е „абсолютно преждевременен“. Тя заяви, че възможността за възстановяване на формата Г-8 може да се разглежда единствено в зависимост от постигането на мир. В краткосрочен план Мелони определи подобен сценарий като малко вероятен.

Говорейки за военните аспекти на конфликта, Мелони заяви, че Италия не счита за необходимо изпращането на италиански войници в Украйна. Тя уточни, че в момента се обсъжда създаването на многонационална сила в рамките на т.нар. „коалиция на желаещите“, без мандат на ООН, и че гаранциите за сигурност за Украйна, заложени в обсъжданите документи, се очертават по италианско предложение.

По темата за Съединените щати Мелони подчерта, че международното право трябва да бъде защитавано, но заяви, че не разбира призивите Италия да се дистанцира от Вашингтон. По думите ѝ италианската външна политика остава ясно основана на Европейския съюз и Атлантическия алианс, като същевременно призна, че интересите на държавите съюзници не винаги съвпадат напълно.

Мелони коментира и протестите срещу американската операция във Венецуела, като заяви, че според нея често се „преструваме, че не виждаме“ реалното състояние на венецуелското общество. Тя посочи дълбоката бедност и разпада на социалната система в страната и определи като парадоксално европейски активисти да обясняват на венецуелски изгнаници какво означава да си венецуелец.

Източници: tg24.sky.it, internazionale.it