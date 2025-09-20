Доклад на „Аклед“: Над 90% от убитите в Газа са цивилни https://crimes.bg/po-sveta/doklad-na-akled-nad-90-ot-ubitite-v-gaza-sa-civilni/173015 Crimes.bg

Над 90% от убитите в ивицата Газа са цивилни, показва доклад на експертите от организацията „Аклед". Според анализа 15 от всеки 16 жертви на израелската офанзива не са членове на „Хамас" или друга въоръжена групировка.

„Аклед", която работи с подкрепата на няколко западни правителства и ООН, посочва още, че след като Израел едностранно наруши примирието през март, военните действия са отнели живота на още 10 хиляди души.

Преди три дни специализирана комисия на ООН публикува доклад, според който действията на Израел в Газа представляват геноцид. Израел категорично отхвърля тези заключения и заявява, че провежда единствено операция срещу „Хамас".

В четвъртък Съединените щати за шести пореден път блокираха резолюция на Съвета за сигурност на ООН, изискваща незабавно прекратяване на огъня.