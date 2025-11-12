Алексей Полищук: Русия е готова да възобнови мирните преговори с Украйна в Истанбул https://crimes.bg/po-sveta/aleksey-polishtuk-rusiya-e-gotova-da-vazobnovi-mirnite-pregovori-s-ukrayna-v-istanbul/177319 Crimes.bg

Русия е готова да възобнови мирните преговори с Украйна в Истанбул. Това заяви служителят на външното министерство Алексей Полищук, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС.

Не са се провеждали лични разговори между двете страни, откакто те се срещнаха в турския град на 23 юли.

Полищук посочи, че турските представители многократно са настоявали за възобновяване на мирните преговори.

"Руският отбор е готов за това, топката е в украинското поле", изтъкна той.

Украйна отхвърля твърденията на Кремъл, че е виновна за застоя в мирния процес. На този фон войната наближава края на четвъртата си година.

На срещата на 23 юли, която продължи едва 40 минути, украинската страна предложи среща през август между президента Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин.

Впоследствие Кремъл уточни, че Путин е готов да се срещне със Зеленски, но само в Москва - условие, отхвърлено от Киев.