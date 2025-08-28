Жесток бой между възрастни пред очите на деца в столичен мол

Кадри, разпространени в социалната мрежа TikTok, показват бой между възрастни в столичен мол. Инцидентът се е разиграл пред погледа на десетки минувачи, а сред свидетелите са и малки деца, изпаднали в паника и плач от случващото се. На видеото се чува и скимтене на куче.



Причините за боя остават неясни към този момент. Случаят предизвика и вълна от коментари в социалните мрежи:



"И това се случва пред децата, а после се чудим защо и те се бият", се казва в един, а в друг се гласи: "Каквото и да е станало, насилието не е решение. Има много други начини за разрешаване на конфликт".

