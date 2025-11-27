КРИМИНАЛНО

23-годишният Костадин Кабаджов е убитият син на бизнесмен в Мадан

Както вече ви информирахме, жестоко убийство на млад мъж разтърси Мадан. Kъcнo cнoщи в родопския град е oтĸpит мъpтъв 23-гoдишен мъж, син на местен бизнесмен.

Убитият е 23-годишният Костадин Кабаджов, чийто баща е собственик на хотел и бензиностанция.

От полицията изпратиха и първата официална информация по случая:

На 26 ноември 2025 г., около 22.12 ч. е получен сигнал на тел. 112 за намерен починал мъж в коритото на река в землището на гр. Мадан, в посока главния път за гр. Златоград. Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

При извършения оглед е установено, че тялото е на 23-годишен мъж. По главата му са констатирани множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой. Изясняват се причините и механизмът за настъпване на смъртта.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването.

https://www.focus-news.net/

