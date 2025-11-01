КРИМИНАЛНО

Жена е убитата в центъра на София снощи

Жена на 45 години е убита в центъра на София снощи. 

Сигналът е получен около 22:59, а линейката е пристигнала за 8 минути. Медиците обаче само са констатирали смъртта на жертвата. Това казаха за "Фокус" от Спешна помощ. 

"Фокус" припомня, че по първоначална информация убийството е станало в денонощен магазин за цигари и алкохол на ул. "Цар Симеон" в столицата. Граждани информираха в социалните мрежи, че голям район от центъра е бил отцепен. 

По непотвърдена информация жената е била собственичка на магазина.

