СКАНДАЛ! Крадливото семейство Данчо и Анета Сакалийски мамят строителни фирми и източват пари – на ход е прокуратурата

Скандален сигнал за крадливото семейство Данчо Сакалийски и Анета Сакалийска пристигна в редакцията. Фамилно-професионалният тандем се възползвал от глада за кадри в строителния бранш и кандидатствал за работа в крупни компании, търсещи квалифицирана работна ръка. Веднъж щом се инфилтрирали в дружествата, те започвали толкова безогледни злоупотреби, че случаите били докладвани на компетентните институции.

Източникът ни разкрива организирана схема за източване на средства чрез фиктивни машиночасове на строителни обекти, при които по документи всичко работи на пълни обороти, а на терен реално част от машините стоят неподвижно.

Данчо Сакалийски и Анета Сакалийска

Според информация, с която разполагаме, в центъра на мащабната схема стоял техническият ръководител Данчо Сакалийски, който заедно със съпругата си Анета Сакалийска е обвиняван, че контролира процеса по надписване на машиносмени и изкуствено завишаване на разходи.

Данчо Сакалийски

Далаверата се нарича „Пари обратно под масата“.

Според сигнала, след разплащанията с подизпълнителите са действали целенасочени неофициални договорки за връщане на пари. Неработещи машини са били отчитани като активни, а фиктивните машиночасове – използвани за директно източване на средства. Всичко това е било прикривано зад формално изрядна документация и подписани отчети.

Анета Сакалийска

Семейни връзки и конфликт на интереси също допълват картината. Племенницата на Данчо Сакалийски е в семейни или фактически отношения с ръководителя на един от водещите подизпълнители на обекта.



Племенницата на Данчо Сакалийски – Виолета Йорданова

По думите на източниците ни, именно тези лични и бизнес зависимости са позволили схемата да функционира безпрепятствено – без реален контрол, без санкции и с редовно одобряване на съмнителни отчети.

Редакцията ни научи, че сигналът срещу семейство Сакалийски вече е внесен в прокуратурата, заедно с данни и документация, свързани с описаната схема. Очакват се последващи действия от страна на институцията.

Очаквайте още по-скандално продължение, в което ще представим потресаващи разкрития за измамите на двойката.

Източник: crimesbg.com