Зам.-кмет от Пловдив върти схеми с държавни и общински средства?

Сериозни въпроси за начина на разходване на публични средства в Община Пловдив пораждат документи, свързани с финансиране на международни спортни прояви, организирани през 2024 г. Данните сочат възможно дублиране на дейности и средства, както и потенциален конфликт на интереси.

С договор № 24 ДГ 521 /29.05.2024 г. Община Пловдив е отпуснала общо 80 000 лева от общинския бюджет на Спортен клуб по кану-каяк „Тракия" - 30 000 лв. за Световно първенство за ветерани и 50 000 лв. за Световно първенство до 23 години, проведени през юли 2024 г.



Паралелно с това Министерството на младежта и спорта е сключило договор № 36-00-171/12.03.2024 г. с Българската федерация по кану-каяк на стойност 625 000 лв. за организацията и провеждането на същите световни първенства. Председател на федерацията е именно Николай Бухалов - в качеството му на дългогодишна фигура в спортното управление, който в момента е и зам.-кмет по спортните и младежки дейности към община Пловдив.

От представените договори възниква логичният въпрос: как една и съща дейност се финансира както с държавни, така и с общински средства, при положение че става дума за идентични спортни събития, в едни и същи дати и на едно и също място?

Допълнителни въпроси поражда и ролята на Спортен клуб „Тракия" като получател на общинско финансиране - дали клубът е реален организатор на световните първенства, има ли договорни отношения с Международната федерация по кану-каяк (ICF) или с Българската федерация по кану-каяк, и какви точно дейности е извършил срещу получените средства.

Официална информация, предоставена по реда на Закона за достъп до обществена информация, потвърждава размера и параметрите на общинското финансиране, както и факта, че Община Пловдив не е предоставяла средства директно на Българската федерация по кану-каяк, а на спортни клубове, сред които и СККК „Тракия".

Именно тук възниква съществен проблем: когато лице, заемащо публична длъжност и разполагащо с правомощия върху общинския бюджет, е едновременно председател на федерация, получила значително държавно финансиране за същите събития, общественият интерес изисква пълна прозрачност.

Кой е одобрил дублиращите се дейности? Как са отчетени средствата? Има ли реално разграничение между разходите по държавния и общинския договор? И най-важното - избегнат ли е конфликтът на интереси, или публичните средства са използвани по начин, който поставя под съмнение законосъобразността и моралната допустимост на взетите решения?

Това са въпроси, които към момента остават без ясен публичен отговор, но засягат пряко доверието в управлението на общинските финанси и принципите на доброто управление.