Задържаха с марихуана сина на Радан Кънев Младежът е отведен в столичното Шесто районно, където по-късно е привикан и баща му https://crimes.bg/kriminalno/zadarzhaha-s-marihuana-sina-na-radan-kanev-3/177600 Crimes.bg

Синът на евродепутата Радан Кънев - 17-годишният Борис Кънев, е задържан с марихуана, съобщава БНТ.

По информация на телевизията тази нощ патрул на Шесто районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка, а при обиск в момчето е открита марихуана.

Младежът е отведен в столичното Шесто районно, където е установено, че е син на евродепутата Радан Кънев. Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента.

В непълнолетния е открита и машинка за цигари.

В средата на септември след проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас с 50 кг марихуана беше задържан и 31-годишния Николай Маджаров - син на бившата шефка на закритата спецпрокуратура Валентина Маджарова.

В хода на операцията беше установено, че в имот, намиращ се в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерено и иззето суха тревиста маса.

Източник: dir.bg