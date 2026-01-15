ВЪЗМЕЗДИЕ! Любимата бургаска мутра на Иво Мирчев - Антон Иванов най-накрая с белезници зад решетките За силовака се твърди, че е част от структурите на Любомир Парашкевов-Къдравия https://crimes.bg/kriminalno/vazmezdie-lyubimata-burgaska-mutra-na-ivo-mirchev-anton-ivanov-nay-nakraya-s-beleznici-zad-reshetkite-3/182590 Crimes.bg

Любимата бургаска мутра на Иво Мирчев-Оземпика най-сетне е зад решетките. Силовакът и бивш борец Антон Иванов бе задържан на 29 декември м.г., а вчера (бел.ред. - 13 януари 2026 г.) съдът в морския град потвърди мярката му за неотклонение.

Въпреки, че откакто влезе под прожекторите на публичността през февруари 2025 г., до днес на криминала му се събират общо 5 обвинения - за шофиране под влияние на наркотични вещества, за притежание на наркотици, за притежание на незаконно оръжие с изтрити номера и заглушител (готово за убийство), по ирония на съдбата той бива задържан за нарушаване на съдебна заповед за защита от домашно насилие, както и за многократни побои над жена.

В съобщение, разпространено от съда на 14 януари, по повод Антон Бореца четем следното (предаваме текста в неговата цялост и пълнота):

“…… Окръжен съд – Бургас потвърди определението на Районен съд – Бургас и взетата спрямо А.И. мярка за неотклонение „Задържане под стража“, обвинен в неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие.

Производството бе гледано по частна въззивна жалба от обвиняемото лице и негов защитник, против определението на първоинстанционния съд.

А.И. е обвиняем за извършено престъпление по чл. 296, ал. 1 НК, че на 29.12.2025 г. в гр.Бургас, ж.к. Меден рудник, не изпълнил заповед за защита от домашно насилие издадена на пострадалата С.И., с което е било забранено да се приближава на по-малко от 50 метра от нея, както и да осъществява контакт под каквато и да е форма.

Състав на Окръжен съд - Бургас с председател съдия Красимира Донева прие, че направеният от Районен съд най-общ извод за наличие в достатъчна степен на подозрение за авторството на деянието, напълно съответства на наличния доказателствен материал.

Окръжен съд счете, че е правилен и изводът на първата инстанция за наличие на реална опасност обвиняемият да извърши бъдещи противоправни прояви - в съответствие с контекста на данните от справките от Бюро съдимост и АИФ на МВР, както и от свидетелските показания за склонността да проявява поведение, което обективно сочи на неспособност да се съобразява с правния ред.

В случая осъществяването на намисленото е било съпроводено с последвала проява на физическата агресия от страна на А.И. спрямо МПС и намиращите се в него свидетели - очевидци.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно….”

Междувременно научихме, че Иванов имал готовност да сключи споразумение с прокуратурата, признавайки вината си.

Припомняме, че бургаската батка влезе в медийния фокус преди близо година, когато бе задържан да шофира надрусан, с три вида наркотик в кръвта, а в колата му ченгетата намериха обемист пакет дрога, както и пистолет със заглушител и изтрити номера. Макар сюжетът да е чисто криминален, именно Ивайло Мирчев и хората му дадоха всичко от себе си да му придадат политическа окраска, привиквайки в народното събрание вътрешния министър Даниел Митов да им отговаря защо един доказан гангстер, наркоман, дилър и престъпник в пълния смисъл на думата бива арестуван с безспорни доказателства.

Тогава парламентарните репортери бяха искрено изненадани по каква причина един полу председател на парламентарно представена партия е толкова загрижен за съдбините на ъндърграунда. 11 месеца по-късно, по време на декемврийските метежи на жълтите павета, отговорът дойде от самосебе си. Припомняме, че на любителски видеокадри Мирчев лъсна обграден с криминално проявени бивши борци, изляти по същия калъп като Антон Иванов, които бяха заподозрени за участници в палежите на партийни централи. Дали и провинциалната батка е бил подготвен за подобна политически оцветена вакханалия, можем само да гадаем.

Въпреки всичко, казано до тук, остава открит въпросът защо един треторазряден представител на местния ъндърграунд предизвиква такова напоително медийно и партийно внимание, до степен лица като Иво Мирчев, Божидар Божанов, Бойко Рашков, Николай Радулов и цяла плеяда депутати да му отделят от така ценното си време.

Част от отговора можем да открием в интервю на бургаския сайт “Днес България”, което имаше твърде кратък медиен живот. Появи се в късните часове на 11 февруари 2025 г., а часове по-късно беше свалено. Там лице, представящо се за тънък познавач на ъндърграунда, пожелало да бъде представено като “Иван”, даде изявление с дигитално преправен глас от съображения за сигурност. Въпреки че предвид високия обществен интерес към темата ние го запазихме в архивите си, законът за авторското право не ни позволява да го цитираме в цялост.

Ще преразкажем обаче части от него, показващи кой би могъл да има интерес Антон Иванов да бъде толкова усърдно закрилян от бургаските магистрати и в частност съдии, до степен да получава изключително меки мерки за тежки престъпления и цяла година да се разхожда на свобода.

На първо място от вербалното експозе стана ясно, че Антон Бореца е бил в близки служебни, макар и неформални отношения с вече бившия бургаски полицай (уволнен дисциплинарно) Димитър Николов, който отново през февруари м.г. излезе пред камерите с твърдения, че арестът на Антон бил поръчков, незаконен и разпореден от висши кадри в ОДМВР-Бургас. Незаконността, по думите му се изразявала в това, че на униформените се бил обадил някой от шефовете за да им каже коя кола да проверят. Самият той обаче не бил участвал в претърсването, където бяха открити дрогата и патлакът.

Близостта между силовака Антон и ексченгето Димитър се обуславяла от общата им служебна ангажираност към бизнес структура в морския град, оглавявана (по думите на анонимния интервюиран “Иван”) от лице с инициали Л.П., с прякор “Къдравия”. Съгражданите му заподозряха, че зад абревиатурата стои местния бизнесмен Любомир Парашкевов.

Името му също влезе във фокуса на обществено внимание през последните две години, особено през м. юли 2025 г., когато в офисите на бургаския бул. “Демокрация” се проведе полицейска акция по сигнал на земеделския производител Стоян Димов, който в серия жалби до полицията и прокуратурата твърди, че хора, свързани с Къдравия са му откраднали зърно за близо 2,3 млн.лв. През декември м.г. стана ясно, че на соченият за личен счетоводител на Парашкевов Йордан Йорданов предстои да бъде повдигнато обвинение по зърнения казус в качеството на материално отговорно лице. И реално той ще лежи между 10 и 20 години (бел.ред. - ако бъде осъден) за да прикрие своя шеф, който бил крайният заинтересован от присвояването на хиляди тонове пшеница, рапица и ечемик, разсъждава окраденият стопанин.

Но да се върнем на Антон Бореца. Според анонимното и скорострелно премахнато от сайта “Днес България” интервю, мутрата по онова време работел като охранител в структурите на Къдравия. Бившият полицай Димитър Николов, който заедно с Иво Мирчев и Бойко Рашков късаше ризи в парламента, също в свободното си време се изявявал като гард на баровец от орбитата на Парашкевов - Георги Бодуров.

Явната връзка между двамата е колоритният бургаски адвокат Димчо Тодоров, сочат архивите на друг местен сайт “Флагман”. През февруари 2025 г. юристът цъфна напоително в екстравагантен дрескод пред камерите в качеството на защитник на Антон Иванов, а два дни по-късно се изяви като пресаташе на дисциплинарно уволнения полицай Димитър Николов, който събра тамошни журналисти за първото си изявление преди да бъде изгонен от МВР.

За адв. Тодоров в бургаската правна гилдия се говори, че е сред юристите, наеман по различни казуси от формално и неформално свързани с Парашкевов физически и юридически лица. В Търговския регистър открихме и серия документи, с които бизнесменът, в качеството си на управител на “Л.Д.П - Комерс” ЕООД упълномощава адв. Димчо Кънчев Тодоров да го представлява.

Отново от регионалната съдебна палата дойде информацията, че Тодоров е в силно доверителни отношения със съпругата на съдия Андон Вълков, който през вече станалия злополучен месец февруари 2025 г. пусна със смешни и твърде ниски парични гаранции от по 1000 лв. Антон Бореца, точно когато той бе задържан надрусан с три вида дрога и със 160 грама наркотик в колата, без да броим пистолета със заглушител.

Какво би могло да накара един дългогодишен магистрат да отсъди толкова лежерно и да пусне на свобода доказан наркоман и престъпник, не се наемаме да отговорим, а и журналистическата етика не ни позволява да коментираме решения на съда. Не можем обаче да подминем коментарите в бургаската правна общност, сочещи крепка професионална дружба между съдия Вълков и началника на търговското отделение в Бургаския окръжен съд, съдия Антоанета Андонова-Порашкевова. Наши източници потвърдиха, че тя е съпруга на съдия Росен Парашкевов и снаха на горецитирания Любомир Парашкевов.

Аналогични твърдения прави и журналистът от бургаския сайт Uniconbg Степан Дадурян, който в своя статия от ноември м.г. пише така: “… В тази връзка припомняме, че братът на Любомир Парашкевов – Росен Парашкевов – е добре известен съдия, който често се споменава в коментарите за потенциално влияние и зависимости в регионалната съдебна система…”.

В този ред на мисли юристи, присъствали на последната мярка на Антон Иванов споделиха, че новонаетата му адвокатка е пледирала той да бъде пуснат, т.к. му предстояло участие на ключов турнир по борба. Наши източници от Българската федерация по борба коментираха, че от няколко години състезателните му права били меко казано замразени и той бива изгонен от апартамента, плащан от БФБ в столичния квартал “Дианабад”. Причината отново била тривиална. Клюки от централата редят, че по време на тренировка криминогенът бил налетял да бие треньора си, последният го извлича от залата, ошамарва го както подобава и му “скрива картотеката”, каквото и да значи това. Накратко - от така събраните данни нямало хипотеза дилърът на дрога в скоро време да се яви на каквото и да е състезание. Освен ако не говорим за улични боеве без правила, разбира се.

В светлината на цялата тази история, любопитство буди фактът какво все пак би могло да свързва Иво Мирчев-Оземпика с човек, копаещ социалното дъно в Бургас. Дали двамата имат общ адвокат, общи приятели от кримиконтингента или делят доста по-големи интереси, целящи да осигурят свежи гласове за ППДБ в Бургас на предстоящия предсрочен вот, вярваме че времето ще покаже.

Източник: crimesbg.com