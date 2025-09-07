Скандал! Вътрешен човек от ОББ помогнал на пишман крадеца от Дианабад? Служителката на болница носила крупната сума в разрез с правилата https://crimes.bg/kriminalno/skandal-vatreshen-chovek-ot-obb-pomognal-na-pishman-kradeca-ot-dianabad-3/172067 Crimes.bg

Колосален пробив в системата за сигурност на Обединена българска банка (ОББ) е помогнал за подготовката на несъстоялия се обир пред банковия клон на столичния бул. “Никола Габровски” 61 в Дианабад през м. август т.г. Това заявиха наши източници от силовите структури, пожелали анонимност. По думите им вътрешен човек, най-вероятно банков служител, е информирал пишман крадеца М.Ц., че предстои да бъде внесена крупна сума.

Припомняме, че на 8 август т.г. въпросното лице опита да задигне 100 000 лв., предназначени за столични болници, но бе арестуван на място. Човек от лечебното заведение е държал голяма сума пари в чанта, за да ги внесе в банката. Нападателят е чакал пред сградата, като се предполага, че е имал информация отнякъде.

В хода на инцидента граждани са реагирали бързо и са помогнали на полицейските служители от местното районно управление да задържат мъжа в непосредствена близост до мястото на престъплението.

Разследването по случая продължава, като се уточнява дали извършителят е действал сам или е имал съучастници, гласи официалната информация по случая.

Онова, което остава скрито за широката публика, по думите на разследващите, е че обирджията М.Ц. е имал къртица в клона на ОББ. Вътрешният човек е бил наясно, че към банката е постъпила заявка, според която по сметката на болницата ще бъдат внесени 100 бона. По регламент депозирането на крупни суми изисква вносителят да информира служителите за предстоящия депозит в аванс. А предателят в редиците на банката това и чакал. Сигнализирал на Цветков за предстоящата плячка и му казал кога кешът пристига.

Представителката на лечебното заведение също е действала крайно безотговорно според криминалистите. Лековерната дама е потъпкала правилото, че при преноса на сума, по-голяма от 20 хил.лв., е задължително използването на инкасо автомобил, и е тръгнала на собствен ход към финансовата институция.

Софийският градски съд остави в ареста и определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъжа, обвинен в опит за грабеж пред банков клон в София, допълниха от пресцентъра на съда. Според съдебния състав деянието е извършено с предумисъл, подготвено е предварително и се отличава с висока степен на обществена опасност. Също така то е станало на публично място и е недовършено по независещи от обвиняемия причини.

Източник: crimesbg.com