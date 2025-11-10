Схема с потребителски кредити

В сигнал до bTV няколко души твърдят, че са станали жертва на измама. Kазват, че са теглили потребителски кредити от множество банки, за да дадат парите на други лица срещу възнаграждение и обещания дълговете да бъдат погасени до една година. Сега дължат стотици хиляди левове на банките.

„Всичко става 2023 година септември месец. Мой много близък приятел каза, че започнал работата във фирма за кредити. Каза ми, че фирмата инвестира с пари. И ако мога, да изтегля кредити, за които ще получа 10% комисионна", разказва дин от пострадалите от измамата.

Подава документи в няколко банки в един ден и е одобрен. Още същия ден тегли парите и ги превежда - 18 000, 20 000 и 60 000 лева. „Погасиха ми два кредита, тези за по 20 хиляди. Останалите 65 хиляди - там взеха вече да не плащат вноските, да не ги внасят, направиха ми запор на заплатата във фирмата, в която работя, от която се наложи да напусна работа. Отидох в сивия сектор, както се казва, за да мога да взимам някакви пари", казва още той.

По същата схема задлъжнели още трима души.

„В един ден отидохме в 6 банки. Бях одобрен от всичките банки. Общата сума е над 300 хиляди", разказва друг мъж.

Други теглят кредити на стойност 160 000, 260 000 лева. Организаторите в схемата спрели да плащат кредите няколко месеца след като взели парите, а след това предлагали начин да им се издължат.

Тегленето на потребителски кредити от няколко банки в един ден е популярна схема у нас, казва експертът по банкова сигурност Радомир Дуков. В последните години случаите са десетки.

Една от причините е липсата на синхрон между банките при серия кредити в един ден, казва Дуков. Законът не определя тази схема като престъпна, но тя често води до несъбираемост на парите.

„Тук говорим за подвеждане, манипулиране, което е със цел лична облага. Ако банките знаят една за друга, биха отказали кредита със сигурност. Ти, като вземеш от 10 банки по 1000 лева вноска, ти си с 2000 лева доход, но реално вноските са ти около 10 хиляди. Никой не би го давал, защото той този кредит изпада в просрочие след един или два месеца. Става несъбираем", обяснява още Дуков.

Всички потърпевши разказват, че били убедени да изтеглят кредитите от Александър Йорданов. От март 2024 г. той е управител на фирмата „Кредитен Посредник ООД" със собственици Даниела и Тодор Софрониеви.

Според сигнала мъжът уредил и всеки от хората да даде парите от изтеглените кредити на фирма Greenback I със същите собственици, създадена през 2023 г. В края на миналата година обаче Йорданов е уволнен.

„В средата на 2023 година бях поканен от собствениците Тодор и Даниела Софроневи. Казаха, че другата им фирма Greenback I се занимава с инвестиционно посредничество. Да се намират инвеститори, които да инвестират в имоти и това било основната цел на нашия бизнес. А именно, намираме хора, които са на постоянни трудови договори. Тези хора се пускат в 4-5 банки, след това се превеждат парите по-сметка на Greenback I, като 10% за услугата се оставят на човек, който изтеглял кредитите - като комисионна. Всеки един от хората имаше договор, едногодишен, че Greenback I се ангажира в срок от една година да погаси всичките банкови кредити на човека", обяснява той.

Покрай останалите Йорданов убедил и съпругата му, която взела пари от няколко банки.

Така по думите му семейството му задлъжняло с обща сума от близо 189 000 лв. От дълга им в момента има погасени едва 17 200 лв. казва мъжът. И добавя, че има още задлъжнели хора, докарани от познати на Софрониеви.

Казва ни, че не е очаквал схемата да ощети някого.

„Тодор и Даниела трябваше да инвестират в бизнес, но в един момент аз забелязах, че нито се инвестираха в кредити, нито се инвестираха в някакви имоти и в същия момент двамата започнаха да придобиват луксозни автомобили, четири на брой, последни модели, електрички, джипове и лимузини, апартамент на морето си взеха и през седмица се ходеше в Милано на шопинг, пари за вноски нямаше", казва още Йорданов.

Тъсим за отговори собствениците на Greenback I - Даниела и Тодор Софрониеви. В писмен отговор те отричат, да са убеждавали хора за теглене на кредити и обвиняват за това бившия им управител - Александър Йорданов.

В отговор собствениците на фирмата пишат, че под думата „кредит" тук трябва да разбираме не кредит към банки, а просто заем от страна на Ралица към тях като фирма. Обясняват ни, че Александър Йорданов им докарвал хора за заеми и инвестиции, но те не се интересували дали парите са набавяни от банкови кредити. И добавят: „До настоящия момент дружеството е извършило общи плащания към Ралица в размер на 101 400 лв. Тази сума представлява изпълнение дори над договореното".

Според самата Ралица това не е вярно: „Те реално са платили около 17-18 хиляди лева. След първите 6 месеца направихме среща и им казах така, „договорът ми изтича, кога ще си поемете ангажиментите, които имате към мен". Тогава Даниела Сфрониев ми обясни, че били трудни месеци и към този момент няма да могат да си изпълнят уговорката, просто съм трябвало да изчакам или да доведа някой друг човек, който да направи същото. Не се съгласих".

По думите на Ралица, като гаранция, че кредитите ѝ ще бъдат погасени, тя получила обещание за имот и подписала това споразумение.В него четем, че мъж на име Николай дължи близо 86 000 лева на плевенска фирма за кредити, като за обезпечение е ипотекирал свой имот. Четем още, че плевенската фирма дължи същата сума на Greenback I, а те пък дължат на Ралица 234 000 лева. Със споразумението страните се съгласяват плевенската фирма да продаде дълга на Николай на Ралица, с което всички задължения помежду им се уреждат. На същата дата фирмата за кредити и Ралица подписват договор за прехвърлянето. По късно обаче жената разбира, че Николай се е издължил не на нея, а на фирмата за кредити.