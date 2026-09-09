КРИМИНАЛНО

Разбиха депо за дрога, снабдявало улични дилъри в София

https://crimes.bg/kriminalno/razbiha-depo-za-droga-snabdyavalo-ulichni-dilari-v-sofiya/200800 Crimes.bg
Lacho
21
Разбиха депо за дрога, снабдявало улични дилъри в София
Lacho
21

Поръчките се правят през затворени групи в приложения за съобщения, без контакт за доставчика

Депо за наркотици, използвано за снабдяване на куриери, е разбито при полицейска операция в София

Там от големи количества заготовки са се правили малки дози с цел улично разпространение, както и доставки до "дроп локации" в столицата и в страната, каза на брифинг пред медиите Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" към Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).  

"Установихме и "склададжията", който дойде да подготви количества, които днес да се разпространят в София", добави той

Задържан е 32-годишен софиянец, без криминални прояви. Това е почерк на наркогрупите - за "склададжии" да се наемат млади момчета, без криминални прояви, за да нямат органите на МВР информация за тях, каза още Папалезов. 

По думите му, схемата на доставките е след плащане с криптовалута, в затворена Телеграм група, пратките да се оставят на "дроп локация" в София, чиито координати след това клиентите получават на телефоните си. Така ги взимат без лична среща с дилъра. 

Иззети са около девет килограма метаамфетамин, три килограма марихуана, два килограма и половин екстази на хапчета и по половин килограм кокаин и хашиш. Точните количества ще се получат след няколко часа, защото процесуално-следствените действия в разбитата лаборатория продължават, добави Папалезов. Той уточни, че един грам марихуана на улицата струва около 10 евро, екстазито е около 15 евро, кокаинът - около 80 евро. 

Къщата, в която са открити наркотиците, е била наета от собствениците ѝ. По предварителни данни задържаният се намирал на адреса от няколко месеца. Разследващите предполагат, че имотът е използван като склад също от няколко месеца.

Претърсванията на адреса все още продължават. 

trud.bg

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