Още един иманяр хванаха в Свищов, освен ценности и наркотици, открили и боеприпаси

Втори иманяр в рамките на два дни хващат полицаите от Свищво. Този път в дома му са открити наркотици, културно-исторически ценности и боеприпаси.



Вчера, в хода на специализирана полицейска операция за противодействие престъпленията с културно-исторически ценности, е извършена проверка в имот, в близост до Културно-исторически резерват "Нове". Жилището обитавано от 38-годишен мъж, известен на полицията и осъждан.



Намерени и иззети са около 1 грам кристалообразно вещество, реагиращо при полеви наркотест на метаамфетамин, предмети с човешки образи, бронзови фигури, църковна книга в готически стил, за които са сабърани данни, че представляват културно-историческо наследство, металотърсачи и боеприпаси.



По случая е започнато досъдебно производство.



"Фокус" припомня, че вчера в крайдунавския град имаше подобен случай.

https://www.focus-news.net/