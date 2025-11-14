КРИМИНАЛНО

Още един иманяр хванаха в Свищов, освен ценности и наркотици, открили и боеприпаси
Втори иманяр в рамките на два дни хващат полицаите от Свищво. Този път в дома му са открити наркотици, културно-исторически ценности и боеприпаси. 

Вчера, в хода на специализирана полицейска операция за противодействие престъпленията с културно-исторически ценности, е извършена проверка в имот, в близост до Културно-исторически резерват "Нове". Жилището обитавано от 38-годишен мъж, известен на полицията и осъждан.

Намерени и иззети са около 1 грам кристалообразно вещество, реагиращо при полеви наркотест на метаамфетамин, предмети с човешки образи, бронзови фигури, църковна книга в готически стил, за които са сабърани данни, че представляват културно-историческо наследство, металотърсачи и боеприпаси.

По случая е започнато досъдебно производство.

"Фокус" припомня, че вчера в крайдунавския град имаше подобен случай.

