Осъденият на затвор до гроб сириец Омар прегазил двамата полицаи срещу 500 лева Организаторът на канала за трафик на мигранти през България се измъкна само с условна присъда https://crimes.bg/kriminalno/osadeniyat-na-zatvor-do-grob-siriec-omar-pregazil-dvamata-policai-sreshtu-500-leva-3/200982 Crimes.bg

Четири години след трагичната смърт на бургаските полицаи Атанас Градев и Атанас Илиев, прегазени от автобус с 47 мигранти, Апелативният съд в Бургас измени присъдата на шофьора Омар Аднан от 20 години на доживотен затвор. Магистратите приеха, че сириецът е действал с пряк умисъл, връхлитайки върху патрулната кола с висока скорост. Защитата на Омар обаче обжалва решението пред Върховния касационен съд с аргумента, че над съда е оказан сериозен натиск от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев, който дни по-рано публично поиска възможно най-тежкото наказание.

Криминалисти и адвокати изразяват опасения, че истинските организатори на бежанския канал остават без сериозни последици. Докато препречилият пътя сириец е осъден до живот, тарторът на канала Масуд Абдо се размина само с условна присъда от 11 месеца. Друг участник в схемата – Абдулах Абдуллах, купувал бракувани превозни средства от автоморга в Харманли, пък бе осъден на 3 години лишаване от свобода. Разследването разкрива множество пропуски на властите и Гранична полиция при спирането на рейса убиец.

Първоначално Омар Аднан се опитваше да излъже разследващите, че е непълнолетен, но експертизите установиха, че е роден през 2002 година. Преди кървавия инцидент на кръстовище „Трапезица“ той е пребивавал в бежанския център в Харманли, откъдето избягал дни преди трагедията. Тъжната равносметка показва, че прекият извършител получава най-суровото наказание, докато организаторите на доходоносния канал за трафик на хора през България успяват да се измъкнат от правосъдието.

Източник: Уикенд