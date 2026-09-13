КРИМИНАЛНО

Осъденият на затвор до гроб сириец Омар прегазил двамата полицаи срещу 500 лева

Организаторът на канала за трафик на мигранти през България се измъкна само с условна присъда

https://crimes.bg/kriminalno/osadeniyat-na-zatvor-do-grob-siriec-omar-pregazil-dvamata-policai-sreshtu-500-leva-3/200982 Crimes.bg
Iva Ivanova
105
Осъденият на затвор до гроб сириец Омар прегазил двамата полицаи срещу 500 лева
Iva Ivanova
105

Организаторът на канала за трафик на мигранти през България се измъкна само с условна присъда

 

Четири години след трагичната смърт на бургаските полицаи Атанас Градев и Атанас Илиев, прегазени от автобус с 47 мигранти, Апелативният съд в Бургас измени присъдата на шофьора Омар Аднан от 20 години на доживотен затвор. Магистратите приеха, че сириецът е действал с пряк умисъл, връхлитайки върху патрулната кола с висока скорост. Защитата на Омар обаче обжалва решението пред Върховния касационен съд с аргумента, че над съда е оказан сериозен натиск от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев, който дни по-рано публично поиска възможно най-тежкото наказание.

Криминалисти и адвокати изразяват опасения, че истинските организатори на бежанския канал остават без сериозни последици. Докато препречилият пътя сириец е осъден до живот, тарторът на канала Масуд Абдо се размина само с условна присъда от 11 месеца. Друг участник в схемата – Абдулах Абдуллах, купувал бракувани превозни средства от автоморга в Харманли, пък бе осъден на 3 години лишаване от свобода. Разследването разкрива множество пропуски на властите и Гранична полиция при спирането на рейса убиец.

Първоначално Омар Аднан се опитваше да излъже разследващите, че е непълнолетен, но експертизите установиха, че е роден през 2002 година. Преди кървавия инцидент на кръстовище „Трапезица“ той е пребивавал в бежанския център в Харманли, откъдето избягал дни преди трагедията. Тъжната равносметка показва, че прекият извършител получава най-суровото наказание, докато организаторите на доходоносния канал за трафик на хора през България успяват да се измъкнат от правосъдието.

Източник: Уикенд

 

 

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