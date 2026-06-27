Наркоманът Стоян Колев изнасилен с бутилка бира от „София Запад“

Скандалният инфлуенсър Стоян Колев беше арестуван на магистрала „Тракия“. Прокуратурата му повдигна обвинения за агресивно шофиране с пушка и каране под кокаин. Въпреки че профилът му в тикток е докладван 1500 пъти за насилие, ГДБОП игнорира сигналите. Той печели огромни суми, като Ивелин Михайлов му платил 10000 евро за реклама на „Исторически парк“.

След като съдът го остави в ареста, Стоян Колев заплаши да потроши задържаните в килията. Има опасност той да бъде въдворен в затворническата болница в Ловеч, тъй като три пъти е лежал в лудници. Преди години собственият му баща подал сигнал за лечението му, а през 2021 година инфлуенсърът е закопчан, след като надрусан с кристали размахвал мачете. Съседите му разкриват, че мозъкът му е изпържен от пико още от 15-годишна възраст. Той е лежал в затвора за каране на откраднато БМВ.

Жестоки разкрития сочат, че Стоян Колев е преживял публично унижение след конфликт с фракцията „София Запад“. Провокаторът обидил културиста Йовко Тихов, наричайки го страхливо джудже с малка пишка. Ултрасите го причакали пред НДК, съблекли го гол и го измъчвали. В телеграм се върти гнусно видео от подлез, на което се вижда как хулиганите, предвождани от Йовко Тихов, са заврели бутилка от бира в задните части на инфлуенсъра. Бургазлията има пълна забрана от групировката да стъпва в столицата.

Източник: Уикенд