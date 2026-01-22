Мними полицаи измамиха възрастна перничанка

Възрастна жена е станала жертва на телефонна измама. Противоправното деяние е осъществено вчера в периода между 15:00 и 17:00 часа, когато на телефона на 89-годишна перничанка се обадил мъж, който се представил за служител на МВР.



Мнимият полицай заявил на жената, че е извършена крупна кражба и е необходимо нейното съдействие за предотвратяване на друг подобен обир. Измамникът казал още, че трябва да събере всички налични пари, да ги сложи в торба и да ги предаде на служителка на МВР. Така, държейки я около 2 часа на телефона, без да ѝ позволи да се обади на когото и да било, жената събрала сумите от 6 000 лева и около 3 200 евро и ги предала на мнимата полицейска служителка.



Най-вероятно след като разбрала какво се е случило, измамената изпаднала в шок и не отговаряла на телефонните позвънявания на близките си. Силно притеснени, те не могли да влязат в жилището поради поставен ключ отвътре и се наложило да ползват услугите на ключар.



Едва около 20:00 часа бил подаден сигнал в полицията и са предприети съответните действия за установяване на извършителите. Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата, съобщават от ОДМВР - Перник.

