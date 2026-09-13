Мъжът на Мисис Бургас прекарал тонове кокаин за босненския Пабло Ескобар Арестуваният у нас по искане на Германия бизнесмен Иван Ламбев никога не е бил разследван в България въпреки необяснимото си богатство https://crimes.bg/kriminalno/mazhat-na-misis-burgas-prekaral-tonove-kokain-za-bosnenskiya-pablo-eskobar-3/200988 Crimes.bg

Бургаският бизнесмен Иван Ламбов бе зрелищно арестуван в дома си по искане на германските власти заради участие в трафик на 1.4 тона кокаин, заловени на пристанището в Хамбург. Според журналиста Янаки Петров разследването в Дюселдорф го свързва с международната наркомрежа на босненския бос Един Гачанин – Тито. По време на обиска съпругата му Татяна Ламбова, носителка на титлата „Мисис Бургас“, бе разпитвана от полицията, а скъпото ѝ „Порше“ бе конфискувано.

Германските власти и правосъдният министър Бенямин Лимбах разследват дейността на фиктивни спедиторски компании за внос на плодове, ползвани като параван за пренос на наркотици от Латинска Америка. По време на акцията Иван Ламбов се е опитал да унищожи електронни доказателства. Въпреки че той отрича вината си и твърди, че е продал фирмите си, предстои екстрадирането му в Германия. Позицията на германските разследващи органи по случая се подкрепя и от обществената медия ARD.

Разследването разкрива още, че в схемите са участвали фигури като Мустафа Селманович, а в миналото с международни картели са свързвани и имена като Ел Чапо и Пабло Ескобар. Покрай задържането на Иван Ламбов отново се коментира и случаят с друг заподозрян трафикант – Абдулах Абдуллах. Задържаният бизнесмен се очаква да застане пред съда в Германия, където трябва да стане ясно дали ще съдейства на разследването срещу наркокартела.

Източник: Уикенд