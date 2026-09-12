Убиец, лежал в затвора, получава 100 милиона от държавата, за да ремонтира пътищата в Пернишко Фирма на гангстера Данчо Секирата прибира 52 млн. евро за полагане на асфалт след съмнителен конкурс https://crimes.bg/kriminalno/ubiec-lezhal-v-zatvora-poluchava-100-miliona-ot-darzhavata-za-da-remontira-patishtata-v-pernishko-3/200933 Crimes.bg

Осъжданият за убийство и криминално проявен Йордан Харалампиев, познат с прозвището Данчо Секирата, получава 52 000 000 евро от държавния бюджет за текущ ремонт на пътната мрежа в Перник. Сделката е реализирана чрез публично обединение, в което участва контролираното от Харалампиев дружество. В същия консорциум е включена и компания на бизнесмена Станислав Любомиров, считан за неформален лидер на икономическия кръг „Делта Хил“. Договорът за поддръжка е сключен през 2024 г. по време на служебния кабинет на Димитър Главчев, след проведена процедура с двама участници и последвала дисквалификация на единия кандидат.

Впоследствие държавното финансиране е увеличено със 17 000 000 евро чрез анекс, подписан от Агенция „Пътна инфраструктура“ в края на мандата на правителството с премиер Росен Желязков. Преди тези събития Харалампиев излежава присъда от 11 месеца затвор за нанесен побой през 2009 г. над полицай Димитър Димитров в кафене. При въпросния инцидент престъпникът действа в съучастие с Росен Ефремов. В криминалната си история Харалампиев има записано и придобиване на дялове във фирма от Феодор Феодоров, където съдружник е бил Ангел Христов.

Мениджмънтът на свързани с Харалампиев търговски дружества е поверен на Ивелина Маринова, която е снаха на бившия вътрешен министър Младен Маринов. Управляваните от Маринова фирми натрупват значителни задължения към Националната агенция за приходите, възлизащи на 105 000 евро и 14 000 евро. Въпреки финансовите си неуспехи, през 2024 г. Маринова е назначена в съвета на директорите на държавното предприятие „Автомагистрали“. Тя заема този ръководен пост до освобождаването си от регионалния министър Иван Шишков, настъпило през миналата седмица.

Източник: Уикенд