Ето я жената, обвинена в убийството на 1-годишно бебе във Варна

Доведоха в съда жената, обвинена в убийството на 1-годишно бебе във Варна. В момента тече делото по мярката за задържане, предаде репортер на ФОКУС.
Припомняме, че съседи на семейството разказаха, че детето живеело заедно с баба си и арестуваната за убийството нейна близка приятелка.
По думите им двете жени са отглеждали детето от няколко месеца, след като майката го е изоставила и е заминала в друг град. Според свидетели сигналът за случилото се подава дядото на момченцето, който първи открива тялото му в апартамента на 30 август.