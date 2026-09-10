Ето я жената, обвинена в убийството на 1-годишно бебе във Варна https://crimes.bg/kriminalno/eto-ya-zhenata-obvinena-v-ubiystvoto-na-1-godishno-bebe-vav-varna/200824 Crimes.bg

Доведоха в съда жената, обвинена в убийството на 1-годишно бебе във Варна. В момента тече делото по мярката за задържане, предаде репортер на ФОКУС.

Припомняме, че съседи на семейството разказаха, че детето живеело заедно с баба си и арестуваната за убийството нейна близка приятелка.

По думите им двете жени са отглеждали детето от няколко месеца, след като майката го е изоставила и е заминала в друг град. Според свидетели сигналът за случилото се подава дядото на момченцето, който първи открива тялото му в апартамента на 30 август.

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