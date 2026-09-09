Стоян Колев отказа доброволно да бъде екстрадиран от Испания

Инфлуенсърът Стоян Колев, който бе зрелищно арестуван в Испания от Националната полиция, е отказал доброволно предаване на българските власти и така процедурата по Европейската заповед за арест срещу него преминава по по-дългия съдебен ред, съобщават от "Флагман". Сега испанският съд трябва да разгледа условията за предаването му и да се произнесе по тях.

Преди да бъде закопчан във Валенсия след анонимен сигнал, посочил точния му адрес на местообитание, Колев избяга от жилището си в Бургас, въпреки наложения домашен арест, а впоследствие мярката му беше променена на задържане под стража от съда в Пазарджик, където са повдигнати двете обвинения срещу него - за хулиганство и шофиране след употреба на наркотични вещества.

Испанският Закон 23/2014, който урежда изпълнението на Европейската заповед за арест, предвижда ускорена процедура. При съгласие за предаване съдебното решение се взема до 10 дни след изслушването. Когато издирваното лице не даде съгласие, окончателното решение трябва да бъде постановено до 60 дни от задържането. При обосновани причини този срок се удължава с още 30 дни. Реално отказът на Колев не блокира процедурата по предаването му на властите у нас, но отваря пътя към съдебно разглеждане, при което компетентният испански съд проверява дали са изпълнени законовите условия за предаване и дали съществува основание то да бъде отказано или поставено под условия. Редно е да се уточни, че испанските магистрати няма да обсъждат дали Колев е виновен по обвиненията му за престъпления в България.

В 90-дневен срок, ако бъде постановено решение за предаване, испанското законодателство предвижда то да бъде изпълнено в срок до 10 дни от съдебния акт.

Това означава, че е малко вероятно Колев да се появи в България преди Нова година и то в най-добрия случай

Защото има и друга хипотеза.

Испанският съд разполага с правомощия да остави издирваното лице в предварителен арест или да наложи други обезпечителни мерки, които гарантират изпълнението на Европейската заповед.

Иначе 5 дни след ареста му в Испания още не е ясно по какви причини е бил задържан той. Българските власти побързаха да се похвалят, а самият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев си направи GenZ пиар в социалките, обявявайки, че "сезонът" е приключил преди GTA VI - лаф, който се използва от подрастващите в мрежата за неочаквани събития, случили се преди излизането на дългоочакваната игра на Rockstar Games.

Първоначалната информация беше, че Колев е задържан заради вдигане на шум. Това обаче няма потвърждение. Всички данни до момента сочат, че испанската Национална полиция е била насочена към адреса на бургаския инфлуенсър във Валенсия от анонимен сигнал.

dnes.bg