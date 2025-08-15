Контрабандистът Мъро приютил в баровската си сграда в София две „оръжейни семейства“ със съмнително минало и бъдеще (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ) https://crimes.bg/kriminalno/kontrabandistat-maro-priyutil-v-barovskata-si-sgrada-v-sofiya-dve-orazheyni-semeystva-sas-samnitelno-minalo-i-badeshte-ekskluzivni-snimki-3/170281 Crimes.bg

Скандалът, избухнал наскоро покрай оръжейните търговци Христо Христов и Генчо Христов, разбуни духовете, но и съвпадна с още един скандал, в който главни герои се оказаха президентът Румен Радев и контрабандистът Марин Русев – Мъро.

От първия сюжет до момента стана ясно, че Антикорупционното бюро на Украйна поиска пълна проверка на дейността на оръжейните търговци Христо Христов и Генчо Христов, както и на техните фирми.

Във втория сюжет пък, Румен Радев заведе съпругата си на почивка не къде е, а в хотел „Аполония ризорт“, собственост на мощния контрабандист Марин Русев – Мъро.

Общ компонент между горните два сюжета се оказа ултралуксозната сграда на Марин Русев – Мъро, която се намира само на метри от хотел „Маринела“ в „Лозенец“, и отново само на метри от баровските офиси на Христо Христов. Оказа се, че в сградата на контрабандиста Мъро луксозен апартамент държи самият Христо Христов, а под него жилище има синът на друга скандална фамилия, търгуваща с оръжие през последните години. Става дума за един от синовете на мастития оръжеен търговец Петър Синапов – Костадин Синапов.

И двамата синове на Синапов са меко казано прославени: Костадин – като глезеник на фамилията, който троши луди пари за прищевките си; и Кирил – който активно помага на баща си в бизнеса.

Нека припомним, че през 2011 г. излезе информация, че двама нашенци, баща и син, са били арестувани през 2010 г. в Украйна за трафик на 1300 кг кокаин. Тогава излезе информация, че дрогата, която е идвала от Венецуела, е била собственост на италианската Камора, а пакетите са били скрити в бетонни тръби. Крайни получатели са били Петър Синапов и синът му Кирил Синапов.

MEDIAMALL представя на вашето внимание серия от снимки, демонстриращи луксозния живот на задържания за трафик на дрога роден оръжеен търговец Кирил Синапов, който към днешна дата очевидно продължава да се изявява за баровец, харчейки милиони из различни локации на света.

В същото време MEDIAMALL научи за любопитен инцидент, състоял се преди време в сградата на контрабандиста Мъро, където както вече казахме луксозни апартаменти имат и Христо Христов, и синът на Петър Синапов – Костадин.

Сравнително наскоро, разглезеното мамино детенце Костадин дотолкова бил прекалил с алкохола и екстрите, че напълно „изплискал“, като разбил скъпия паркет в хола си и го подпалил на луксозната си тераса срещу хотел „Маринела“. Вследствие на това негово болно деяние, същият освен че одимил съседите си, напълнил и с дим жилището на колегата Христо Христов. Безумното деяние предизвикало скандал между двете оръжейни фамилии, които ако не пренасят дрога, то очевидно нарушават всички морални и търговски закони, поне според твърденията на украинското Антикорупционно бюро.

Вече е повече от обезпокоително, че името на президента Румен Радев се свързва с тези два скандала. На обществото се дължи обяснение кой му избра хотела на контрабандиста Мъро и какви са отношенията му със съмнителните оръжейни търговци Генчо Христов и Христо Христов.

Източник: mediamall.info, crimesbg.com