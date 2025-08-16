Ексклузивно: Убиецът на Сияна също е ром, като Виктор Илиев

Убиецът на Сияна – Георги Александров – също е от ромски произход. 65-годишният шофьор всъщност не е от Благоевград, а от Кресна. В Благоевград той има само адресна регистрация, която съвпада с тази на работодателя му „ВИТТЕР България“ ООД.

Жители на малкото градче определят Александров като пълен аутсайдер и алкохолик. Когато не бил на работа, шофьорът не общувал с никого. За хората от Кресна не е изненада, че той не е помогнал на Сияна.

„Он не поздравява съседите, вие сакате на детето да оди да помага“ – казва баба Ленка пред наш репортер. Жената определя Георги като „катил“.

Скандалният случай от вчера отвори сериозен паралел между катастрофата край Телиш, при която загина Сияна, и тази с автобуса в София. И в двата случая смъртта на жертвите е неизбежна и непредизвикана от тях по никакъв начин.

И двете катастрофи са резултат от грубо потъпкване на закона и безумно шофиране. При камиона скоростта не била толкова висока, но също толкова безумна, предвид проливния дъжд и тежкия товар. Според експерти спирането на камион, натоварен догоре и движещ се със 83 км/ч на мокра настилка, е равносилно на спиране на лек автомобил със 160 км/ч.

21-годишният римлянин Виктор е шофирал с малко повече – 170 км/ч. Минал на червено, но не успял да вземе завоя към махалата. После се ударил в остров на спирка, а колата полетяла във въздуха и се забила в автобуса.

Ударът уби един от пътниците в автобуса. Шофьорът на рейса, кондукторът и тримата приятели на Виктор са ранени. Самият той се отървал само със счупена ръка. Убитият в автобуса е уважаван лекар от Сирия.

„21-годишен ром, неграмотен, без образование, но със скъпа кола и клипчета с пачки. Купена книжка само преди няколко седмици, но вече натрупал 6 фиша. Кара със 170 км/ч в града и буквално полита към автобуса, където убива човек и ранява няколко. Не е бил дрогиран или пиян в момента, не е имало нужда от това. Просто е бил себе си – продукт на провалени родители, провалена общност, провалена държава, провален етнос, провалени институции, провалена култура, провалена среда, създали не просто отпадък, а вредител. Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители. За да отнеме живота на един от все по-малкото нормални, градивни хора в тази страна, докато вредителите, от всички етноси впрочем, се увеличават.

Превръщаме се в гето от клиповете на афроамериканските рапъри.“ – написа по повод инцидента Кристиян Шкварек.

Бащата на Сияна – Николай Попов – коментира инцидента, като също го сравни с катастрофата, при която загина детето му:

„Опростачването на обществото и липсата на възпитание не могат да се компенсират от никакви законодателни промени. Нужна е реформа. Катастрофата с автобуса е също толкова нелепа като тази със Сияна“ – заяви Попов в ефира на bTV тази сутрин.

Източник: crimesbg.com