Жестока съдба: Пожар изпепели дома на майка с две деца, докато помага на други

Тежък пожар унищожи почти до основи къщата на Даниела Христова от Горна Митрополия. Инцидентът се е случил, докато тя е пътувала до съседно село, за да занесе дрехи на деца в нужда.

За трагедията съобщи в социалните мрежи Николай Попов. Той напомня, че Даниела е млада жена с активна гражданска позиция, която редовно участва в благотворителни инициативи и е организатор на протести срещу пътните убийства – включително и в подкрепа на малката Сияна.

„Днес тя самата има нужда от нашата помощ – за да има къде да се прибере със своите две деца. Ако всеки от нас дари поне 1 лев, средствата ще стигнат дори за нова къща. Нека подадем ръка!“, пише Николай Попов във Facebook.

📌 Дарителска сметка на Даниела Христова:

Даниела Йорданова Христова

IBAN: BG30UBBS80021026087640

Източник: facebook.com