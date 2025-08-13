Кървав ужас в Германия! 22-годишна българка, израснала в скандалния дом „Асен Златаров“, заклана и захвърлена като боклук (СНИМКИ)

Трупът на 22-годишната Валентина Иванова – момиче с разбито детство и живот в сенките – беше открит с множество прободни рани край изоставена сграда в Германия, се разбра от нейната майка.

Израснала зад стените на печално известния Дом за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров“ в столичния квартал „Надежда“, Валентина е поредната жертва на система, която произвежда разбити съдби, а после ги изхвърля на улицата.

Валентина напуска сиропиталището през 2015 г., когато официално е върната при майка си. Но вместо ново начало – попада в капана на бедността, лошата компания и криминалния свят. Германската полиция вече потвърди, че тя е работила като проститутка, а в кварталите, където е била забелязвана, се шушука за връзки с мрежа за трафик на жени от Източна Европа.

Тялото ѝ е било захвърлено като непотребен предмет – полуразсъблечено, в локва съсирена кръв, на метри от срутена постройка. Полицията разследва версия, че убийството е било „урок“ или предупреждение от престъпна група.

„Дъщеря ми беше обречена още от деня, в който я оставиха в онзи дом! Там децата ги мачкат, а после животът ги довършва. Валя беше умна, но светът я изяде!“, плаче майката на Валя.

Домът „Асен Златаров“ от години е символ на скандали – разкрития за насилие, глад, бой и унижения. Много от децата, преминали оттам, изчезват в сивата зона на обществото – някои влизат в затвора, други стават жертви на проституция, наркотици и насилие.

Валентина е само едно от тези имена. Само че нейният край е брутален и показателен – ножът и кръвта ѝ са последната страница от живот, започнал в забрава и завършил с тишина.

Разследването в Германия търси убиеца, но истинската трагедия е, че системата отдавна е подписала смъртната присъда на момичета като Валентина – много преди първият удар на ножа.

