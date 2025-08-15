От кражби на 16 до убийство на пътя: Какво знаем за 21-годишния Виктор Илиев (СНИМКИ) https://crimes.bg/kriminalno/ot-krazhbi-na-16-do-ubiystvo-na-patya-kakvo-znaem-za-21-godishniya-viktor-iliev-snimki/170142 Crimes.bg

Както стана ясно по-рано днес, София се събуди тази сутрин с трагична новина. 21-годишният циганин Виктор Илиев, от софийския квартал „Факултета“, с книжка едва от две седмици, се вряза с автомобила си в автобус на градския транспорт на кръстовището на булевардите „Константин Величков“ и „Възкресение“. Вследствие на удара загина пътник, а шестима други – сред които и самият шофьор – са ранени.

Според запознати автомобилът – 15-годишно ауди, взето на лизинг и записано на приятел на Виктор, буквално се издигнал във въздуха, преминавайки през асфалтовия остров, преди да се блъсне в автобуса. Според очевидци, младият мъж, заедно с двама свои връстници – две момичета на 18 и 25 години – просто обикаляли София без конкретна цел, когато се случил фаталният инцидент.

Както вече стана ясно, Виктор Илиев вече има тежка история с пътя. В досието му личат две кражби от магазин, извършени, когато бил на 16 години, както и шест глоби за едва две седмици шофиране – включително за липса на аптечка и пожарогасител. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.

Във Военномедицинска академия (ВМА) са приети четирима от пострадалите. Две момичета са в Катедрата по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота, а един мъж – в Клиника по неврохирургия. Четвъртият пострадал не се нуждае от болнично лечение.

Автошколата, в която Виктор се е учил да шофира – ЕТ „Николай Начев“ – отказа коментар. Шофьорът камикадзе е задържан и в момента се разпитва. Полицията изяснява какво е предизвикало катастрофата и защо младият мъж не е успял да реагира навреме, въпреки ниската скорост на автобусите на градския транспорт.

КОЙ Е ВИКТОР ИЛИЕВ?

ИМЕ: Виктор Данаилов Илиев

Дата на раждане: 23.08.2004 г.

Място на раждане: София, България

Адрес: Кв. „Факултета“, „Виетнамските Общежития“, София

Семейно положение: Женен за Веса Александрова

Деца: 1 дете

Образование: Учил до 6 клас в Професионална гимназия по транспорт – София

Професия: Няма официална, на кратки трудови ангажименти

Шофьорска книжка: Издадена на 01.08.2025 г.

Регистрации в МВР:

Две кражби на алкохол от магазин , когато е бил на 16 г. – без наказателни мерки.

Шест глоби за пътни нарушения за две седмици след издаване на книжката.

Глоба за липса на аптечка и пожарогасител.

Предишни регистрации за носене на документи за самоличност.

Криминални прояви: Дребни кражби като непълнолетен; сериозни нарушения на пътя като 21-годишен.

Източник: news24sofia.eu