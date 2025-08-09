Малкия Чвор запалил яхтата на бащиния конкурент Димитър Зоров?

Окъпаният в криминална слава буен наследник на боса на млечната империя „Бор Чвор“ Димитър Минев – Борислав Минев, е заподозрян като поръчител и на огнения атентат срещу луксозната яхта на собственика на конкурентно млекопреработвателно предприятие „Пършевица“ Димитър Зоров.

Преди 2 седмици тузарският плавателен съд на селскостопанския олигарх от Враца Димитър Зоров се запали на яхтеното пристанище на Халкидики в Гърция при все още неизяснени обстоятелства. Яхтата на стойност над 1,5 милиона евро беше спасена от пълно изпепеляване благодарение на служителите на Централната служба на пожарната в Северна Гърция, които я изведоха от пристанището, за да не плъзне огънят и по другите яхти, а впоследствие успяха да изгасят лумналия огън.

Според една от разследваните версии от 3-ти пристанищен отдел на Неос Мармарис пожарът, избухнал на яхтата на Димитър Зоров, е предизвикан вследствие на умишлена или немарлива човешка намеса, но до този момент няма задържани.

Малкия Чвор

Неофициално се твърди, че огънят е избухнал малко след като неидентифициран мъж, дегизиран с бейзболна шапка и с тъмни слънчеви очила, се е разхождал на понтона на кея, където са били закотвени няколко плавателни съда, включително и този на Димитър Зоров. Предполага се, че яхтата е била залята със запалителна течност.

Твърди се, че пред последната година собственикът на „Пършевица“ Димитър Зоров е в жесток конфликт със своя конкурент от „Бор Чвор“ Димитър Минев, а двамата взаимно се обвинявали в умишлен дъмпинг при доставката на млека, млечни продукти, сирена и кашкавал за големите вериги супермаркети.

„Още когато стана известно, че яхтата на Димитър Зоров на Халкидики е претърпяла огнен инцидент, тръгна масова мълва, че палежът е поръчан от Борислав Минев. Той се изживява като мафиотски бос и не крие неприязънта си към бащиния конкурент от „Пършевица“. Миналото лято публично се заканваше, че ще опожари мандрата на Зоров на Врачанския Балкан“, разкриват познати на Малкия Чвор, както е наричан Минев-джуниър.

През пролетта на 2021 г. Борислав Минев беше арестуван близо до Първомай, след като спрелите го зад волана на луксозен мерцедес полицаи установиха, че шофира без книжка. При последната проверка категорично отказал да бъде тестван за наркотици не пожелал да му бъде взета и кръвна проба. Намекнал, че преди два дни е бил на Пампорово и там пушил марихуана. Проверка установила, че книжката на Малкия Чвор е била отнета през есента на 2021 г. от полицаи в Чирпан заради административни нарушения. Минев-младши обаче продължил да препуска с луксозни коли и да демонстрира високомерие и недосегаемост. Парадирал с имената на високопоставени политици и дори министри.

През 2018 г. заради Борислав Минев гръмна скандал, че тогавашният шеф на полицейското управление в Първомай е прикрил катастрофа на младежа, при която причинил средна телесна повреда на жена. Впоследствие баща му – бизнесменът от ромски произход Димитър Минев, дари няколко коли на районното управление в Първомай и случаят беше любезно заметен. Малко по-късно началникът на полицията в Първомай беше отстранен от работа заради нерегламентирани връзки и спуснат чадър над боса на „Бор Чвор“ и семейството му.

Източник: Уикенд