Виктор Илиев – 21-годишният криминално проявен шофьор, който уби човек и рани шестима при страшна катастрофа в София (СНИМКИ)

Както стана ясно по-рано - един човек загина, а шестима са ранени при ужасяваща катастрофа между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ.

Сигнал за инцидента е подаден около 01:46 ч. на телефон 112. Леката кола „Ауди“ е управлявана от 21-годишния Виктор Илиев – криминално проявен, с няколко регистрации в системата на МВР за различни нарушения, от кражби до глобяване за това, че не носел документи за самоличност. Според запознати младият циганин живее в столичния квартал “Факултета” по-точно във “Виетнамските Общежития” в столицата и получава шофьорската си книжка на 1 август. За две седмици е натрупал шест фиша за нарушения.

Виктор е учил до 6 клас в Професионална гимназия по транспорт – София. Справка на медията ни показва още, че Виктор е женен за Веса Александрова, която има дете от него и също живее с него и родителите му.

Трима от пътуващите в автомобила са настанени в болница, като водачът е със счупена ръка. В най-тежко състояние, с опасност за живота, са двама от пътниците в автомобила и шофьорът на автобуса. Останалите пострадали имат различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Източник: news24sofia.eu