Измами със субсидии: БАБХ издирва стотици "виртуални" говеда и овце в три области

Инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и от областните дирекции в Пазарджик, Кърджали и Ловеч издирваха 321 "виртуални" домашни животни в смолянските общини Девин и Чепеларе. Те са регистрирани в информационната система на БАБХ и за тях стопаните са получавали субсидии, но не са открити в животновъдните обекти.

Проверени са десет ферми в град Чепеларе и селата Триград, Кестен, Малево и Павелско, съобщиха от агенцията.

От двете стопанства в Чепеларе и Павелско липсват общо 178 говеда, които присъстват в електронната система. В тях обаче са открити 106 нерегистрирани животни и 4 с регистрация от друг обект.

В двете ферми в Малево липсват 15 говеда. В един от обектите в Триград вместо регистрираните 14 коня е открит само един. Не са намерени и 14 говеда. В стопанства на същия собственик в Кестен са намерени само 8 от регистрираните 48 овце, оттам са „изчезнали" също 5 коня от общо 7 и всичките 20 регистрирани говеда. В друг обект в същото село са липсвали 15 коня от общо 20 и 7 говеда от общо 12. В допълнителна ферма в с. Триград са установени липси на 3 овце и 11 говеда.

Десетте проверки са констатирали също редица нарушения при идентификацията на животните - липса на ушни марки, маркировка от други стопанства или множество говеда и овце, регистрирани с една и съща ушна марка.

Данните за регистрираните животни във ВетИС ще бъдат актуализирани, а на нарушителите ще бъдат съставени актове.