Изкорениха нива с канабис край село Баланово

Дупнишки полицаи са установили  в землището на села Баланово нива, в която са отглеждани растения от рода на конопа/канабис, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Полицаите са изкоренили растенията – 52 стръка, с височина 170 см.

Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление -Дупница, работата продължава под надзора на прокуратурата.

