Д-р Панайотова: Иво Калушев е следвал псевдобудитска традиция, в Петрохан той е бил премиер!

Мястото на държавата в борбата със сектите е сериозен въпрос. Приветствам усилията на държавата да проучва и разследва, да събира всякакъв тип специалисти, но закъсняването също трябва да си го признаем. И то е плод на това, че държавата стоварва целият ресурс в други насоки и религиозните заплахи за духовното здраве и дори за живота на хората, не е неин приоритет, каза в интервю пред БНР д-р Десислава Панайотова, директор на Център за религиозни изследвания.

И допълни:

"Поради факта, че се подценява, както я наричат специалистите тази асиметрична заплаха за националната сигурност, която на пръв поглед не изглежда толкова страшна. А всъщност е налична и е факт, което представляват източни духовни и не само източни духовни учения, а и учения на друга верова основа."

В предаването "12+3" тя коментира случаят "Петрохан" и обясни поведението на лама Иво Калушев и разликата между автентичен будизъм и ламаизъм, механизми на сектантския контрол, ролята на гуруто-манипулатор и как да се разпознават опасностите.

Според нея и липсата на специалисти също е причина понякога за такива закъснели мерки и действия, "в които ние се опитваме да тушираме общественото напрежение, но след като имаме жертви":

"За мен това е голям проблем - липсата на достатъчно специалисти. И на трето място, но не на последно, е липсата на религиозна грамотност в обществото. Именно поради това БПЦ вече 36 години настоява да се заложи предмет в българското училище, който да дава религиозна грамотност и култура на децата, не да им вменява вяра, но да ги подготвя за това те свободно да могат да направят своя избор, когато пораснат в духовно отношение. И изборът им да е информиран, ако децата, когато учат в училище знаят какво е секта, какво е църква, какво е будизъм, псевдобудизъм, какво и индуизъм, какво е неоиндуизъм, какво е сатанизъм и окултизъм и езотерика, те ще могат да се предпазят в много голяма степен от подобни гурута."

Д-р Панайотова посочи и белезите, които винаги се появяват, когато едно дете залитне по подобни духовни течения:

"Важно е родителят да е близо до детето и да го наблюдава внимателно и да забелязва промени в поведението – лесно разграничаване на личните мнения и робуване на чужд авторитет, извън семейството, четене на литература, затварянето на детето и намаляване общуването с родителите, както и изблици на раздразнителност, зачестяване на отсъствия от вкъщи и др. И когато детето открито започва да изразява духовни религиозни позиции, за които няма зрялост да е информирано добре и изборът му да е свободен."

Д-р Панайотова препоръчва веднага да се взимат мерки:

"За това могат да помогнат социалните и държавни институции, и разбира се Православната църква, защото кой по-добре разпознава истинската мистика и духовност от болната? Това са нашите православни свещеници, специалистите и т. нат."

Експертът по сектите обясни, че будизмът се развива първо в Индия и всички разклонения, извън Индия, са отишли доста далеч от автентичния будизъм. И уточни, че Ламаизъм се счита за неточен термин и за специалистите това е тибетски будизъм, а термина произлиза от духовния водач – лама.

"Основното, което отличава традиционният будизъм в Индия от тибетския са няколко. Първо в будизма в Индия основна фигура е Сидхарта Буда и неговото учение, сутрите (б. р. сутра - означава кратко афористично изложение или правило в източните философии и религии) и личната дисциплина. Докато в ламаизма, какъвто Калушев практикувал, има фокусиране върху тантра (б. р. тантра се занимава най-вече с духовни практики и ритуални системи, чиято цел е освобождение от незнанието и цикъла на прераждането). И основното измерение е сексуалният метод за постигане на просветление и блаженство. Това е сериозната разлика, която се е превърнала в проблемно поведение в Петрохан.

В Будизма монасите са духовни водачи и ментори, важна е общността на монасите като сбор от единомишленици, а при тибетския будизъм се извежда до крайност ролята на отделния лама. И тук се зараждат условията за тоталитарно управление – сектата Петрохан, лама Иво. При традиционния будизъм се акцентира тиха медитация и аскетизъм. В тибетския будизъм е деформирано и се стига до езотерични ритуали, мантри и през езическата, предхождащата религия тази в Тибет, е религията пълна с чудовища, демони и божества, чрез които ламите манипулират съзнанието на своите последователи. И от там произлизат техните практики", обясни д-р Десислава Панайотова.

Тя допълни, че психологически не трябва да се подценява и това, че в тибетския будизъм – тибетският Далай лама и наследниците му, са върховни ръководители на тази държава:

"И имаме препокриване на религия и държавност и религиозното течение управлява всички граждани на Тибет и техните последователи по света. Виждаме, че лама Иво Калушев е следвал псевдобудитска традиция, в която ръководството на общността съчетава религиозната и държавната власт. В "Петрохан той е бил министър-председателят, върховен лама и гуру, нещо, което превръща фигурата му в полубожество. И тук е разколът на неговите последователи и към техните собствени семейства. И си окупирал неговото съзнание и можеш да го манипулираш по всякакъв начин."

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