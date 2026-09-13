Изчезна пътнически кораб

Индонезийски спасителни екипи издирват 140 души от пътнически кораб, обявен за изчезнал в Яванско море. Други 103 души са евакуирани, като един от тях е починал, съобщи представител на местната служба за издирване и спасяване.

На борда на кораба „Virgo Transport 8“ са пътували общо 243 души. Връзката с плавателния съд е прекъснала рано в неделя при лоши метеорологични условия.

Корабът е отплавал в събота от град Сурабая в провинция Източна Ява и е пътувал към Банджармасин в провинция Южен Калимантан.

Ръководителят на службата за издирване и спасяване в Банджармасин И Путу Судаяна съобщи във видеообръщение, че 103 души са били евакуирани с различни плавателни съдове. Част от тях ще бъдат откарани до пристанище в Източна Ява.

Към последното известно местоположение на кораба са изпратени спасителни екипи, плавателни съдове и хеликоптер. Властите все още не са съобщили какво точно се е случило с „Virgo Transport 8“.

Индонезия е архипелаг от около 17 000 острова и разчита в голяма степен на фериботния транспорт. Морските маршрути обикновено са по-достъпни и по-евтини от въздушния транспорт.

Изискванията за безопасност обаче невинаги се прилагат стриктно, което е сред причините за сравнително големия брой морски произшествия в страната.

Превод: GlasNews

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