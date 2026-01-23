КРИМИНАЛНО

БЕЛЕЗНИЦИ! Лихварят от Черноморец Николай Иванов задържан за лихварство в мащабна спецакция!

https://crimes.bg/kriminalno/beleznici-lihvaryat-ot-chernomorec-nikolay-ivanov-zadarzhan-za-lihvarstvo-v-mashtabna-specakciya-3/183250 Crimes.bg
Iva Ivanova
462
Голям скандал разтресе столицата вчера! В офис за бързи кредити в квартал Слатина бе проведена мащабна акция срещу организирана престъпна група за лихварство, изнудване и наркотици.

Според източници на town.bg, начело на групата стои Николай Иванов, родом от гр. Черноморец, област Бургас. Той има висящо дело за разпространение на наркотици от преди година и няколко месеца, което ще направи бъдещето му като свободен човек под сериозен въпрос.

Сред арестуваните са още касиерката на офиса за бързи кредити и няколко събирачи на пари, които според пострадали са действали с побои, заплахи и тормоз по много скандален начин, безскрупулно и безнаказано.

Наши информатори разкриват, че сигналите срещу групата били многобройни и именно те са провокирали акцията, като също става ясно че групата е раздавала пари на длъжници без задължителните договори, като лихвите стига ли до над 60 % на месец.

Мерките за арестуваните ще бъдат гледани в неделя, а разследването продължава. Очаквайте подробности!

Източник: Town.bg

