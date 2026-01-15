Арестуваха сина на Бобоков в Пампорово заради дрога

Божидар – син на прочутия бизнесмен Атанас Бобоков, е бил задържан този следобед в курорта Пампорово при полицейска проверка, научи медията ни от свои източници.

От полицията потвърдиха, че има случай в курорта, който се разследва, и е за притежание на наркотични вещества. Дрогата е открита в джип собственост на 19-годишен. В момента тече оглед, за който по-късно се очаква да има информация.

При претърсване на лек автомобил „Киа Спортидж“, в който Бобоков е пътувал, служители на „Пътна полиция“ са открили пакет със суха тревна маса. По първоначална информация става въпрос за около 200 грама марихуана.

Проверката е извършена след като автомобилът е бил спрян заради нарушение на пътните правила. Установено е, че джипът е управляван от Лоренцо Ц., с гражданство от Обединените Арабски Емирства (ОАЕ). В колата е пътувал Бобоков младши, за когото е потвърдено, че е собственик на превозното средство.

Снимката е илюстративна

Според запознати със случая, Бобоков е заявил, че автомобилът е негова собственост, но не е дал обяснение за откритото наркотично вещество. Според първоначална информация, към момента на проверката той не е бил в адекватно състояние.

Случаят не е първият, при който името на Божидар Бобоков попада в полицейските сводки.

На 1 декември той отново бе задържан, след като прокуратурата му повдигна обвинение за участие в безредиците и сблъсъците с полицията по време на протестите в центъра на София, организирани от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

По настоящия случай се извършват процесуално-следствени действия, като се очаква официална информация от прокуратурата.

Източник: marica.bg