13-годишен уби 61-годишна учителка при нападение с нож в училище в Словакия https://crimes.bg/kriminalno/13-godishen-ubi-61-godishna-uchitelka-pri-napadenie-s-nozh-v-uchilishte-v-slovakiya/202336 Crimes.bg

В болница са ученик и друг учител, които също са били ранени при нападението

Учител е починал, след като 13-годишен ученик е извършил нападение с нож в училище в северозападна Словакия. Смъртоносната атака е станала около 9 часа сутринта във вторник в град Сташков, убита е 61-годишна учителка.

Ученик и друг учител, които също са били ранени при нападението, бяха хоспитализирани, като властите съобщиха, че ученикът остава в критично състояние, съобщи словашката информационна агенция TASR.

Ученикът от осми клас, заподозрян в извършването на нападението, е бил задържан от полицията малко след смъртоносния инцидент.

Словашкият министър на вътрешните работи Матуш Шутай Ешток заяви, че местопрестъплението е обезопасено и призова обществеността за сдържаност при обсъждането на възможните причини за нападението, добавяйки: "Разследването тече и ние няма да коментираме възможните мотиви".

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