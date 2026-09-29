13-годишен уби 61-годишна учителка при нападение с нож в училище в Словакия

В болница са ученик и друг учител, които също са били ранени при нападението
Учител е починал, след като 13-годишен ученик е извършил нападение с нож в училище в северозападна Словакия. Смъртоносната атака е станала около 9 часа сутринта във вторник в град Сташков, убита е 61-годишна учителка.
Ученик и друг учител, които също са били ранени при нападението, бяха хоспитализирани, като властите съобщиха, че ученикът остава в критично състояние, съобщи словашката информационна агенция TASR.
Ученикът от осми клас, заподозрян в извършването на нападението, е бил задържан от полицията малко след смъртоносния инцидент.
Словашкият министър на вътрешните работи Матуш Шутай Ешток заяви, че местопрестъплението е обезопасено и призова обществеността за сдържаност при обсъждането на възможните причини за нападението, добавяйки: "Разследването тече и ние няма да коментираме възможните мотиви".
trud.bg