4 години затвор за шефката на Дупнишка популярна каса

Обещавали лихва от 4 до 18% на месец

Окръжният съд в Кюстендил постанови 4 години затвор за собственичката на “Дупнишка популярна каса” Ивона Близнакова. Тя бе призната за виновна за извършване на банкови сделки без разрешение от БНБ, но оправдана по други две обвинения - за пране на пари и за укриване на данъци. Ефективната присъда на първата инстанция не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд.

Съдът прие тезата от обвинителния акт, че престъпната дейност е извършвана в периода от август 2002 г. до май 2016 г. в град Дупница, а Ивона Близнакова е действала като съизвършител в съучастие със съпруга си Георги. През септември 2019 г., докато течеше делото срещу двамата, той се самоуби, като скочи от 6-ия етаж на жилищен блок в Благоевград.

Според прокуратурата от името на кредитно-спестовната кооперация съпрузите са приемали влогове в лева, евро и долари от 217 физически лица. Вложителите са били привличани с обещания за висока лихва, варираща между 4% и 18% месечно. С тази нерегламентирана дейност са причинени значителни вреди на над 200 души, като общият размер на загубите възлиза на 3 674 453 лева. В съдебното решение се посочва още, че получените неправомерни доходи от схемата са в общ размер на 4 578 011 лева.

trud.bg