58-годишен пастир загина при пожар в обор, загинали са също така десетки животни https://crimes.bg/inczidenti/58-godishen-pastir-zagina-pri-pozhar-v-obor-zaginali-sa-sashto-taka-desetki-zhivotni/201712 Crimes.bg

58-годишен пастир е загинал при пожар в обор в пловдивското село Костиево. Сигналът е подаден около 1:45 часа тази нощ, след като по-рано пламъци са били забелязани от преминаващи по автомагистрала "Тракия".

На място са изпратени два екипа на пожарната. Заради късно подадения сигнал обаче при пристигането на огнеборците е станало ясно, че оборът вече е изгорял напълно.

По информация на БНТ при пожара са загинали 15 едри и 50 дребни животни. Унищожени са и около 120 квадратни метра покривна конструкция. Пожарникарите са успели да спасят 10 животни.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от полицията. Разследва се причината за пожара, като към момента няма данни той да е бил умишлено предизвикан.