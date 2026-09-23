Кошмар! Клон уби дете по време на игра

11-годишно момиче от Англия загина при необичаен инцидент, след като скрит в калта остър клон прониза гърдите ѝ и засегна сърцето, съобщават британски медии.

Лили Ейнджъл Роджърс си играела с приятели край Уакър Кий, близо до Плимут. Децата пълзели по корем по кален бряг, когато скрит под повърхността заострен клон преминал между ребрата на момичето.

Лили живеела в Нютън Абът. Била много активна и обичала да кара сърф, да се катери, да ходи на къмпинг и да кара падълборд.

Подробности за трагедията станаха известни по време на съдебно изслушване за смъртта ѝ, проведено в понеделник.

В нощта преди инцидента Лили останала да пренощува в дома на своя приятелка. На следващия ден тя отишла до калните плитчини с две свои приятелки, тяхната майка и партньора ѝ, пише NY Post.

Докато двамата възрастни подготвяли барбекю, трите деца се спускали по калния бряг и лежали с разперени ръце и крака в калта. През цялото време те били в полезрението на възрастните, разказала жената пред разследващите.

Лили се спускала с главата напред по брега в близост до речен канал, когато попаднала върху клона. Тя се изправила, хванала се за гърдите и поела рязко въздух, след което паднала в калта.

Майката на другите деца и нейният партньор се опитали да стигнат до момичето. Малко по-късно на помощ се притекъл още един възрастен, а след него пристигнали и екипите на спешна помощ.

Острият клон прекъснал белодробната артерия на детето и сърцето му спряло.

Лили трябвало да бъде пренесена по въздух до твърда земя, за да започнат реанимационни действия. Транспортирането ѝ от калните плитчини до брега отнело около 40 минути.

Д-р Джеймс Гарвикан, консултант патолог в Кралската болница на Корнуол, извършил аутопсията. Той посочил като причина за смъртта проникваща травма на гръдния кош.

„Това е изключително лошо стечение на обстоятелствата. Ако клонът беше попаднал малко по-вдясно, щеше само да се плъзне по гръдния кош и да остави натъртване и драскотина. Ако беше малко по-вляво, можеше отново да проникне, но нямаше да засегне жизненоважни органи. Това нараняване не е позволявало оцеляване“, заяви патологът.

Старшият съдебен лекар за Корнуол и островите Сили Андрю Кокс заключи, че смъртта е настъпила при нещастен случай.

„Предметът, върху който е паднала Лили, е причинил установената при аутопсията рана и е довел до смъртта ѝ. Няма нищо подозрително. Това е изключително трагичен и малко вероятен инцидент. Лили се е плъзнала върху заострен клон, покрит с кал“, посочи Кокс.

Той допълни, че Лили и приятелите ѝ многократно са играли на същото място. Децата били наблюдавани от възрастни, които се погрижили да не излизат от полезрението им.

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